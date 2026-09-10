Yutong eröffnet sein erstes umfassendes Servicezentrum in Europa

STOKKE, Norwegen, 10. September 2026 /PRNewswire/ -- Yutong Bus hat am 8. September in Stokke, Norwegen, offiziell sein erstes Yutong-Servicezentrum (das „Zentrum") in Europa eröffnet, das Fahrzeugauslieferung, Kundendienst, Ersatzteilversorgung und professionelle Schulungen unter einem Dach vereint.

Die in Norwegen ansässige Einrichtung vereint Wartung, Inspektion und Ersatzteilversorgung, um Flotten batteriebetriebener Elektrobusse über den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge hinweg zu unterstützen

Im Zuge der fortschreitenden Umstellung Norwegens auf elektrischen öffentlichen Nahverkehr wird das Zentrum die Wartungskapazitäten, die Konformitätsprüfungen und die Reaktionsfähigkeit des lokalen Kundendienstes für rein elektrische Busse verbessern, um den Kunden eine direktere Serviceoption zu bieten und den Flottenbetrieb über den gesamten Lebenszyklus hinweg systematisch zu unterstützen.

Auf einer Gesamtfläche von rund 38.941 Quadratmetern mit einer Gebäudefläche von 6.074 Quadratmetern – einschließlich eines 2.300 Quadratmeter großen Ersatzteillagers – vereint das Zentrum Markenpräsentation, Fahrzeugauslieferung, Kundendienst, Ersatzteilversorgung und Schulungseinrichtungen und bietet so eine umfassende Kundenbetreuung. Das Zentrum, dessen Kern Yutong bildet, bündelt vielschichtige Servicefunktionen und ergänzt bestehende lokale Partner sowie Servicekanäle, wodurch den Kunden direktere und flexiblere Möglichkeiten zur Problemlösung sowie weitere Serviceoptionen geboten werden.

„Das Servicezentrum ist als umfassende, zentralisierte Service-Drehscheibe konzipiert und verfügt über ein umfangreiches Ersatzteillager, Prüfeinrichtungen, professionelle Serviceplätze sowie spezielle Schulungsgeräte", erklärte Jack Li, CEO von Yutong für Mittel- und Nordeuropa. „Durch effiziente Betriebsabläufe möchten wir dazu beitragen, die Gesamtbetriebskosten unserer Kunden zu senken und die Betriebsverfügbarkeit der Busse zu maximieren. Durch die Stärkung von Partnerschaften und den Ausbau unserer Dienstleistungsabdeckung streben wir an, kosteneffiziente Dienstleistungen anzubieten und gemeinsamen Mehrwert zu schaffen, während wir gleichzeitig dazu beitragen, den öffentlichen Nahverkehr umweltfreundlicher, intelligenter und inklusiver zu gestalten."