Flatexdegiro
Aufsichtsratschef Lotter geht
- Hans-Hermann Lotter gibt Vorsitz bei Flatexdegiro auf
- Stefan Müller wird vorläufiger Aufsichtsratschef
- Lotter und Martina Pfeifer verlassen den Aufsichtsrat
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Aufsichtsratsvorsitzende des Onlinebrokers Flatexdegiro , Hans-Hermann Lotter, hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Er habe das Gremium im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung persönlich über diesen Entschluss informiert, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Stefan Müller sei mit sofortiger Wirkung interimistisch zum Aufsichtsratschef gewählt worden.
Lotter werde zudem spätestens am 10. Oktober 2026 aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. An diesem Tag werde auch Martina Pfeifer das Gremium verlassen. Der Aufsichtsrat werde umgehend die Suche nach geeigneten Kandidaten einleiten./nas/tih
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 34,22 auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +16,89 %/+40,27 % bedeutet.
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Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
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Ich muss zugeben, dass ich diese Einschätzung ein Stück weit teile. Und dass es mir schon öfter aufgefallen ist, dass sich der Schnurrer immer wieder auf den Hochs meldet, um zum Kaufen aufzurufen. Statt z.B. an Tagen wie heute, wo sich die Aktie in einem Unterstützungsbereich befindet, von wo aus sie wieder hochlaufen könnte.
Was bist du bitte für ein peinlicher Blender? In so vielen Foren fällst du auf mit solchen Aussagen, von wegen du bist noch nicht so lange dabei, hunderte Prozent von Buchgewinnen, und so auch hier bei Flatex. Komisch! Im anderen Flatex Forum bist du bereits seit 2022 aktiv am pushen und schreibst Sachen wie:
Tja, was soll man raten. Vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht von mir.