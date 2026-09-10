JPMORGAN stuft Safran auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 430 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Luftfahrzulieferer sei eine "hervorragende langfristige Investition", schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vorerst könnte der hohe Ölpreis zwar beim Kurs seine Spuren hinterlassen, doch auf längere Sicht gehörten die Franzosen zu den bestplatzierten Unternehmen in ganz Europa - auch außerhalb des Luftfahrt- und Rüstungssektors./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 20:28 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 20:28 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 321,7EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 460

Kursziel alt: 430

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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