JPMORGAN stuft Safran auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 430 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Luftfahrzulieferer sei eine "hervorragende langfristige Investition", schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vorerst könnte der hohe Ölpreis zwar beim Kurs seine Spuren hinterlassen, doch auf längere Sicht gehörten die Franzosen zu den bestplatzierten Unternehmen in ganz Europa - auch außerhalb des Luftfahrt- und Rüstungssektors./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 20:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 20:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 20:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 20:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 321,7EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 460
Kursziel alt: 430
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 460
Kursziel alt: 430
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte