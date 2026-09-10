First Mining meldet 5,26 g/t Au über 19,55 m; Bohrungen erweitern die Entdeckung Miroir auf dem Projekt Duparquet

10. September 2026 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) freut sich, erste Ergebnisse des Explorationsbohrprogramms 2026 auf seinem Goldprojekt Duparquet („Projekt Duparquet“ oder das „Projekt“) in der Region Abitibi in Quebec, Kanada, bekannt zu geben. Das Unternehmen hat sein Bohrprogramm im Mai 2026 auf dem Projekt aufgenommen und strebt die Durchführung von Bohrungen mit einer geschätzten Gesamtlänge von 15.000 m an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Möglichkeiten für die Exploration und Chancen für die Ressourcenerschließung. Die hier berichteten Ergebnisse stammen hauptsächlich aus dem Zielgebiet Miroir, einer vorrangigen Entdeckungszone, die erstmals von First Mining im Rahmen seines Bohrprogramms 2024 identifiziert und durch Folgebohrungen in den Jahren 2025 und 2026 weiter abgegrenzt und erschlossen wurde.

- Die Bohrlöcher DUP26-093 bis DUP26-096 zielten erfolgreich auf eine wichtige östliche Erweiterung in Einfallrichtung ab und lieferten folgende Highlights: DUP26-093 ergab 5,26 g/t Au über 19,55 m, einschließlich 7,58 g/t Au über 12,95 m und einschließlich 21,80 g/t Au über 1,0 m

- DUP26-095 lieferte 3,36 g/t Au über 15,8 m, einschließlich 15,10 g/t Au über 2,0 m, sowie 3,54 g/t Au über 4,2 m, einschließlich 7,28 g/t Au über 1,0 m

- DUP26-096 ergab 3,43 g/t Au über 28,0 m, einschließlich 10,36 g/t Au über 7,2 m und 2,99 g/t Au über 4,6 m sowie 4,90 g/t Au über 2,7 m

Darüber hinaus lieferte das Bohrloch DUP26-092 3,33 g/t Au über 5,0 m, einschließlich 7,20 g/t Au über 1,0 m, und bestätigte eine Ausdehnung der Mineralisierung in westlicher Richtung und in die Tiefe (Einzelheiten siehe Tabellen 1 und 3). Die Lagerstätte ist in alle Richtungen für die weitere Exploration offen.

„Wir sind mit unserem Explorationsprogramm auf Duparquet weiterhin sehr aktiv und freuen uns, die ersten Ergebnisse unseres Programms 2026 bekannt zu geben. Die anhaltend hochgradigen Ergebnisse von Miroir sind sehr ermutigend und zeigen das Potenzial dieses Zielgebiets, einen wichtigen Beitrag zum künftigen Ressourcenwachstum und zur Entwicklungsplanung für unser Projekt Duparquet zu leisten“, erklärte Dan Wilton, CEO von First Mining. „Wir sind mit den durch unsere aufeinanderfolgenden Bohrprogramme erzielten Fortschritten und der anhaltenden Erweiterung der Mineralisierung auf Miroir sehr zufrieden. Weitere Ergebnisse stehen noch aus, und wir freuen uns darauf, dieses Ziel weiter auszubauen und sein Potenzial im Rahmen des umfassenderen Projekts Duparquet zu bewerten.“

Im Jahr 2025 wurde bei den Bohrungen im Zielgebiet Miroir die Mineralisierung über eine Streichlänge von 150 m und bis zu einer vertikalen Tiefe von 250 m untersucht. Aufbauend auf diesen Ergebnissen konzentrierte sich das Explorationsprogramm 2026 auf die Erprobung von Erweiterungen der mineralisierten Zone. Die bisher vorliegenden ersten Ergebnisse dehnen die bekannte Streichlänge auf etwa 220 m aus und erweitern gleichzeitig die Mineralisierung in der Tiefe in östlicher und westlicher Richtung (siehe Abbildungen 1 und 2).

Die Bohrungen im Zielgebiet Miroir belegen weiterhin das Potenzial für eine weitere Ausdehnung der Mineralisierung im Projekt Duparquet. Die zahlreichen robusten Goldabschnitte, die bisher festgestellt wurden, untermauern den zunehmenden Umfang und die Kontinuität der mineralisierten Zone. Im Rahmen des Bohrprogramms 2026 wurde das Zielgebiet entlang des Streichens und in die Tiefe weiter untersucht, wodurch sich das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der Geometrie und des Ausmaßes der Mineralisierung weiter vertiefte. Weitere Bohrergebnisse stehen noch aus.

Fortschritte bei den Bohrungen und der Ressourcenmodellierung im Jahr 2026

Das Bohrprogramm 2026 auf dem Projekt Duparquet begann im Mai 2026 und wird bis ins 4. Quartal 2026 fortgesetzt. Das Unternehmen strebt den Abschluss einer 15.000 m umfassenden Bohrkampagne an, die sich auf wichtige Explorationsmöglichkeiten und die Weiterentwicklung der Ressource konzentriert. Die Analyseergebnisse aus den laufenden Programmen gehen weiterhin ein. Zusätzliche Ergebnisse und Interpretationen werden in künftigen Updates bekannt gegeben, sobald die laufenden Integrations- und Modellierungsarbeiten fortgesetzt werden.

Darüber hinaus hat First Mining eine Aktualisierung des Ressourcenmodells für das Projekt Duparquet eingeleitet, um die seit der aktuellen Mineralressourcenschätzung mit Stichtag 12. September 2022 abgeschlossenen Bohrungen einzubeziehen. Seitdem hat das Unternehmen im gesamten Projektgebiet Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 48.000 m in etablierten Ressourcengebieten und vielversprechenden Explorationszielen durchgeführt. Das aktualisierte Ressourcenmodell wird diese neuen Bohrungen einbeziehen und die Möglichkeit bieten, die potenziellen Auswirkungen der zusätzlichen Daten auf die Mineralressource des Projekts und das geologische Verständnis zu bewerten.

Abbildung 1: Draufsichtskarte, die die Lage des Zielgebiets Miroir im Verhältnis zu bekannten mineralisierten Zonen und Explorationszonen im Gebiet Central Duparquet-Dumico hervorhebt

Abbildung 2: Längsschnitt von Miroir, der die jüngsten Bohrungen sowie das Erweiterungspotenzial der interpretierten Miroir-Struktur hervorhebt

Die aktuell gemeldeten Analyseergebnisse beziehen sich auf etwa 1.553 m Bohrungen in 11 Bohrlöchern über insgesamt 2.994 m, die in diesem Jahr im Zielgebiet Miroir niedergebracht wurden. Der Schwerpunkt dieser Bohrungen lag darauf, das Verständnis der Mineralisierungskontrollen bei Miroir zu vertiefen, die Zieltiefe zu erweitern und gleichzeitig das Potenzial in Einfallrichtung zu untersuchen. Die wichtigsten Analyseergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die vollständige Liste der Analyseergebnisse findet sich in Tabelle 3 und die Details zu den Bohrstandorten in Tabelle 4.

Tabelle 1: Aktuelle bedeutende Bohrabschnitte 2026

Bohrloch von (m) bis (m) Länge (m) Gehalt (g/t Au) DUP26-092 155,5 156,5 1,0 11,80 DUP26-092 181,0 186,0 5,0 3,33 DUP26-092 einschl. 181,0 182,0 1,0 7,20 DUP26-092 190,0 196,2 6,2 2,61 DUP26-093 182,0 201,55 19,55 5,26 DUP26-093 einschl. 185,9 198,85 12,95 7,58 DUP26-093 und einschl. 196,0 197,0 1,0 21,80 DUP26-095 1,2 17,0 15,8 3,36 DUP26-095 einschl. 2,0 4,0 2,0 15,10 DUP26-095 170,3 174,5 4,2 3,54 DUP26-095 einschl. 172,0 173,0 1,0 7,28 DUP26-0961 2,0 15,0 13,0 1,89 DUP26-0961 192,3 195,6 3,3 1,56 DUP26-0961 224,2 228,45 4,25 1,83 DUP26-0961 234,35 262,35 28,0 3,43 DUP26-0961 einschl. 252,0 259,2 7,2 10,36 DUP26-0961 266,5 271,1 4,6 2,99 DUP26-0961 347,0 349,7 2,7 4,90

¹ Die Analyseergebnisse für die letzten zwölf Proben des Bohrlochs DUP26-96 stehen noch aus und sind in den oben gemeldeten Ergebnissen nicht enthalten.

Weitere Details zu Miroir

Das Zielgebiet Miroir bildet einen wichtigen Teil eines kürzlich erschlossenen Explorationsgebiets, das entlang des östlichen Mineralisierungstrends der Goldlagerstätten des Projekts Duparquet liegt. Die Exploration des Gebiets umfasst auch die CVD-Reihe von Lagerstätten sowie offene Trends im Norden und Süden. Es wird angenommen, dass das Gebiet neue Wachstumschancen bietet, da entlang des Streichens sowie in Einfall- und in Abfallrichtung ein starkes Potenzial für die weitere Kontinuität der Goldmineralisierung und für Entdeckungen besteht.

Die Bohrungen im Jahr 2026 im Zielgebiet Miroir konzentrierten sich darauf, das Ausmaß der im Jahr 2024 entdeckten oberflächennahen Mineralisierung weiter abzugrenzen. Im Jahr 2025 bestätigten die Bohrungen mehrere oberflächennahe Goldzonen und erweiterten die Entdeckung auf eine vertikale Tiefe von 250 m, die sich über eine Streichlänge von etwa 150 m erstreckte. Bislang wurden bei Miroir eine Reihe bedeutender Abschnitte durchteuft (siehe Tabelle 2). Die jüngsten Bohrungen bestätigten und erweiterten das Zielgebiet, dehnten die Mineralisierung auf eine Streichlänge von 220 m aus und hoben mehrere oberflächennahe Goldzonen hervor.

Zu den bemerkenswerten Ergebnissen der jüngsten Bohrungen gehört das Bohrloch DUP26-093, das 5,26 g/t Au über 19,55 m von 182,0 m bis 201,55 m ergab, einschließlich 7,58 g/t Au über 12,95 m sowie 21,80 g/t Au über 1,0 m. Das Bohrloch DUP26-096 lieferte 3,43 g/t Au über 28,0 m in einer Tiefe von 234,35 m bis 262,35 m, einschließlich 10,36 g/t über 7,2 m. Diese Ergebnisse belegen erneut das Potenzial für mehrere hochwertige Goldzonen innerhalb des Zielgebiets Miroir und untermauern dessen Wachstumspotenzial.

Die hochgradige Mineralisierung im Zielgebiet Miroir steht im Zusammenhang mit einer begleitenden spröden Verformung innerhalb eines vulkanischen Gesteinspakets in der Nähe von Syenitkontakten. Die mineralisierten Abschnitte korrelieren räumlich mit von Nordost nach Südwest verlaufenden D2-Verformungszonen, die mit von geophysikalischen Untersuchungen abgeleiteten, nach Osten abfallenden Basalt-Syenit-Kontakt zusammenfallen.

In den jüngsten Bohrlöchern befindet sich die Mineralisierung in einem gemischten Gesteinskomplex, der hauptsächlich aus Basalt mit Syenitklasten besteht. Diese stark brekziierte Einheit ist verkieselt und enthält 2-5 % sehr feinkörnigen, disseminierten bis bruchgesteuerten bronzefarbenen Pyrit. In einigen Bereichen ist die Alteration so intensiv, dass die Spuren der primären Texturen vollständig überlagert wurden.

Tabelle 2: Highlights der zuvor gemeldeten Ergebnisse aus dem Ziel Miroir

Bohrloch Abschnitt Veröffentlichungsdatum DUP24-048 3,12 g/t Au auf 19,35 m, einschließlich 5,47 g/t Au auf 9,60 m und einschließlich 11,26 g/t Au auf 3,0 m 20. Januar 2025 DUP25-052 2,77 g/t Au auf 11,1 m, einschließlich 4,36 g/t Au auf 6,5 m 28. Mai 2025 DUP25-064 3,23 g/t Au auf 25,9 m, einschließlich 11,20 g/t Au auf 2,0 m, und einschließlich 10,16 g/t Au auf 1,4 m 24. September 2025 DUP25-078 2,01 g/t Au auf 29,8 m, einschließlich 15,70 g/t Au auf 0,75 m und 18,20 g/t Au auf 1,0 m 10. November 2025 DUP25-085 3,74 g/t Au auf 15,5 m und 7,18 g/t auf 8,0 m, einschließlich 30,58 g/t auf 1,65 m 9. März 2026 DUP25-090 4,08 g/t Au auf 12,0 m, einschließlich 11,20 g/t Au auf 1,0 m 9. März 2026

Tabelle 3: Neueste Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm 2026

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Länge (m) Gehalt (g/t Au) DUP26-092 55,0 59,0 4,0 0,79 DUP26-092 112,1 118,4 6,3 0,57 DUP26-092 135,0 136,0 1,0 0,49 DUP26-092 141,0 142,0 1,0 3,11 DUP26-092 155,5 156,5 1,0 11,80 DUP26-092 158,0 160,0 2,0 0,83 DUP26-092 181,0 186,0 5,0 3,33 DUP26-092 einschl. 181,0 182,0 1,0 7,20 DUP26-092 190,0 196,2 6,20 2,61 DUP26-092 255,0 259,0 4,0 1,13 DUP26-093 160,1 166,05 5,95 0,78 DUP26-093 173,0 174,0 1,0 0,98 DUP26-093 182,0 201,55 19,55 5,26 DUP26-093 einschl. 185,9 198,85 12,95 7,58 DUP26-093 und einschl. 196,0 197,0 1,0 21,80 DUP26-094 231,0 233,1 2,1 1,69 DUP26-094 243,0 245,0 2,0 1,19 DUP26-094 249,0 250,0 1,0 0,50 DUP26-094 258,0 264,0 6,0 0,54 DUP26-094 268,0 271,0 3,0 1,25 DUP26-094 302,0 303,0 1,0 1,48 DUP26-095 1,2 17,0 15,8 3,36 DUP26-095 einschl. 2,0 4,0 2,0 15,10 DUP26-095 170,3 174,5 4,2 3,54 DUP26-095 einschl. 172,0 173,0 1,0 7,28 DUP26-095 246,0 247,0 1,0 0,54 DUP26-095 257,89 258,6 0,71 0,89 DUP26-0961 2,0 15,0 13,0 1,89 DUP26-0961 192,3 195,6 3,3 1,56 DUP26-0961 208,1 208,6 0,5 1,71 DUP26-0961 213,3 214,0 0,7 1,85 DUP26-0961 216,8 217,45 0,65 0,54 DUP26-0961 224,2 228,45 4,25 1,83 DUP26-0961 234,35 262,35 28,0 3,43 DUP26-0961 einschl. 252,0 259,2 7,2 10,36 DUP26-0961 266,5 271,1 4,6 2,99 DUP26-0961 347,0 349,7 2,7 4,90 DUP26-0961 359,0 363,0 4,0 1,07

* Die angegebenen Abschnitte entsprechen den Bohrkernlängen. Die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht bestimmt, da die Geometrie und Ausrichtung der mineralisierten Zonen im Zuge der fortlaufenden Explorationsbohrungen noch ausgewertet werden müssen. Die Analyseergebnisse sind nicht gedeckelt.

¹ Die Analyseergebnisse für die letzten 12 Proben des Bohrlochs DUP26-96 stehen noch aus und sind in den oben gemeldeten Ergebnissen nicht enthalten.

Tabelle 4: Standorte der aktuellen Bohrlöcher 2026

Azimut (°) Neigung (°) Länge (m) Easting Northing DUP26-092 340 -63 330 633531 5374046 DUP26-093 0 -50 258 633718 5374026 DUP26-094 0 -59 324 633718 5374026 DUP26-095 2 -48 260 633670 5374020 DUP26-096 0 -56 381 633670 5374020

Anmerkung: Standortkoordinaten in UTM NAD 83 z17 angegeben

Über das Goldprojekt Duparquet

Das Projekt Duparquet befindet sich im Grünsteingürtel Abitibi und aus geografischer Sicht etwa 50 km nordwestlich der Stadt Rouyn-Noranda. Das Projekt profitiert von einer guten Erreichbarkeit und der Nähe zu vorhandenen Arbeitskräften und Infrastruktur, einschließlich Straßen, Schienenwegen und Netzstrom aus Wasserkraft. Das Projekt Duparquet verfügt derzeit über eine NI 43-101-konforme Goldressource von 3,44 Mio. Unzen in den Kategorien „nachgewiesen“ und „angedeutet“ mit einem Gehalt von 1,55 g/t Au sowie über weitere 2,64 Mio. Unzen in der Kategorie „vermutet“ mit einem Gehalt von 1,62 g/t Au. First Mining hat im Jahr 2023 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung1 („PEA“) für das Projekt abgeschlossen.

Das Projekt Duparquet erstreckt sich über insgesamt etwa 5.800 Hektar, die sich auf ein Gebiet mit einer Streichlänge von 19 km entlang der ertragreichen Verwerfungszone Destor-Porcupine sowie auf zahlreiche mineralisierte Spreizungen und bedeutsame sekundäre Lineamente konzentrieren. Das Projekt Duparquet umfasst die vormals produzierenden Minen Beattie, Donchester und Duquesne sowie die Lagerstätten Central Duparquet, Dumico und Pitt Gold.

1 Nähere Einzelheiten zur PEA für Duparquet sind dem technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report: Preliminary Economic Assessment, Duparquet Gold Project, Quebec, Canada“ vom 20. Oktober 2023 zu entnehmen, der im Auftrag von First Mining von G Mining Services Inc. in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurde und unter dem SEDAR+-Profil von First Mining unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann.

Analyselabor- und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren (QA/QC)

Alle von First Mining im Rahmen seiner Explorationsprogramme entnommenen Proben unterliegen den unternehmensinternen Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungs-(QA/QC-)Programmen, die das Hinzufügen von zertifizierten Referenzmaterialien, Leerproben sowie eine Reihe von Doppelanalysen beinhalten. Die Kernproben des Bohrprogramms 2026 bei Duparquet wurden bei AGAT Laboratories eingereicht, wobei die Probenaufbereitung in Val d‘Or (Quebec) und die Analyse in Thunder Bay (Ontario) stattfand, wo sie für die Goldanalyse mittels 50-g-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss verarbeitet wurden. Proben von ausgewählten Bohrlöchern wurden an AGAT Laboratories in Calgary in Alberta zur Analyse auf mehrere Elemente (einschließlich Silber) mittels induktiv gekoppelter Plasmamethode (ICP) mit einem Aufschluss aus vier Säuren gesendet. Die Systeme von AGAT Laboratories entsprechen den Anforderungen der Richtlinien der Norm ISO/IEC 17025 und erfüllen die Analyseanforderungen gemäß NI 43-101.

Qualifizierte Person

Caroline Pienaar, P.Geo., Director of Exploration bei First Mining, ist eine „qualifizierte Person“ im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada vorantreibt: das Goldprojekt Springpole im Nordwesten von Ontario, für das die bundesbehördliche Umweltverträglichkeitsprüfung im Juni 2026 genehmigt wurde, sowie das Goldprojekt Duparquet in Quebec, ein Erschließungsprojekt in der PEA-Phase, das sich in der Verwerfungszone Destor-Porcupine in der ergiebigen Region Abitibi befindet. First Mining besitzt außerdem eine 20%ige Beteiligung am Goldprojekt Pickle Crow in Ontario sowie eine bedeutende Beteiligung an Seva Mining Corp.

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Gründer und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

IM NAMEN VON FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chief Executive Officer und Direktor

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Gebührenfreie Rufnummer: 1 844 306 8827 | E-Mail: info@firstmininggold.com

Paul Morris | Director, Investor Relations | E-Mail: paul@firstmininggold.com

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