KI-Nachfrage treibt Oracle an - Aktie im Aufwind

Ab Q4 2026 wird Joule voraussichtlich in einem ersten Schritt von einem reinen „Zuschauer“

zu einem exekutiven digitalen Sachbearbeiter im Hintergrund werden.

Über das dann offiziell freigeschaltete Agent-to-Agent Protokoll darf die KI dann erstmals aktiv Daten in die Systeme zurückschreiben,

und wieso das die Konkurrenz wie Microsoft und Salesforce dann in den Wahnsinn treiben wird, liegt daran,

dass sie ohne direkte SAP-Integration auf umständliche, unsichere Schnittstellen angewiesen sind,

während Joule im Herzen der Geschäftsprozesse völlig eigenständig agiert.





Im Prinzip sind alle anderen chancenlos, denn SAP sitzt auf dem Goldtopf und wird sich das in Zukunft fürstlich bezahlen lassen.

Keine Firma kann es sich leisten, all die Sachbearbeiter weiterzubeschäftigen, wenn die Konkurrenz nur noch ein Kernteam aus Strategen und Fachexperten benötigt und dadurch Millionen im Jahr spart. Schlussendlich wird fast jeder aus den Reihen der Fortune Global 500 und der unzähligen kleineren Firmen auf SAP migrieren müssen – es ist keine Frage des Ob, sondern nur des Wann, und in beiden Fällen gewinnt SAP, da sie nach Ablauf der Frist noch mehr verlangen können.





Deshalb ist SAP für mich eine der heißesten Wetten der nächsten Jahre.

Jensen Huang (CEO von Nvidia) sieht das im Kern genauso. Er hat es sogar auf den Punkt gebracht,

als er sagte, dass SAP auf einer „Goldmine von Unternehmensdaten“ sitzt, die sich perfekt in autonome KI-Agenten transformieren lässt.