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    KI-Nachfrage treibt Oracle an - Aktie im Aufwind

    Für Sie zusammengefasst
    • Oracle verdoppelt Cloud-Umsatz dank KI-Nachfrage
    • Gesamtumsatz steigt um 30 Prozent auf 19,3 Mrd
    • Oracle erwartet im zweiten Quartal starkes Wachstum
    KI-Nachfrage treibt Oracle an - Aktie im Aufwind
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Software- und Datencenter-Konzern Oracle hat im ersten Quartal (per Ende August) kräftig von der Nachfrage nach KI-Infrastruktur profitiert. Die Umsätze mit Cloud-Infrastruktur - das sind vor allem KI-Rechenzentren - wurden mit 7,4 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt, wie der SAP -Rivale am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Austin (Texas) mitteilte. Damit schnitt das Unternehmen besser ab, als von Analysten erwartet.

    Das Unternehmen habe dabei im Quartal zusätzliche Rechenzentrumskapazitäten im Umfang von 850 Megawatt bereitgestellt, teilte Oracle mit. Nimmt man Software-Abos und Cloud-Infrastruktur zusammen, kam Oracle auf ein Umsatzplus von 62 Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar. Die Software-Umsätze waren dabei leicht rückläufig. Die Aktie stieg nachbörslich knapp 6 Prozent. Im regulären Handel hatte sie noch kräftig verloren.

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    Der Gesamtumsatz stieg um 30 Prozent auf 19,3 Milliarden Dollar. Oracle hatte zuvor ein Erlösplus von insgesamt 27 bis 29 Prozent in Aussicht gestellt.

    Unterm Strich verdiente Oracle mit knapp 4,8 Milliarden Dollar 63 Prozent mehr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie fiel deutlich besser aus als von Analysten im Vorfeld erwartet.

    Für das zweite Quartal kündigte der Konzern ein Umsatzplus von 30 bis 34 Prozent an. Das gesamte Cloud-Geschäft soll um 65 bis 71 Prozent zulegen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie will Oracle um 21 bis 25 Prozent verbessern. Im gesamten Jahr soll der Umsatz nun "mindestens" 90 Milliarden Dollar betragen. Bislang hatte das Unternehmen 90 Milliarden in Aussicht gestellt./nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 139,4 auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 244,88USD. Von den letzten 8 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +36,06 %/+129,16 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Einfluss von SAPs KI-Strategie auf den Aktienkurs. Diskutiert werden die bislang 17 verfügbaren gegenüber rund 200 bis Jahresende beziehungsweise 400 angekündigten KI-Agenten, mögliche Umsetzungsrisiken und eine UBS-Abstufung. Dem stehen starke Fundamentaldaten mit 27 % Wachstum des Current Cloud Backlogs und 22 % höheren Cloud-Erlösen gegenüber. Einige sehen in Joule und der SAP-Datenbasis einen langfristigen Wettbewerbsvorteil und erwarten steigende Kurse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

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