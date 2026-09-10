KI-Nachfrage treibt Oracle an - Aktie im Aufwind
- Oracle verdoppelt Cloud-Umsatz dank KI-Nachfrage
- Gesamtumsatz steigt um 30 Prozent auf 19,3 Mrd
- Oracle erwartet im zweiten Quartal starkes Wachstum
AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Software- und Datencenter-Konzern Oracle hat im ersten Quartal (per Ende August) kräftig von der Nachfrage nach KI-Infrastruktur profitiert. Die Umsätze mit Cloud-Infrastruktur - das sind vor allem KI-Rechenzentren - wurden mit 7,4 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt, wie der SAP -Rivale am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Austin (Texas) mitteilte. Damit schnitt das Unternehmen besser ab, als von Analysten erwartet.
Das Unternehmen habe dabei im Quartal zusätzliche Rechenzentrumskapazitäten im Umfang von 850 Megawatt bereitgestellt, teilte Oracle mit. Nimmt man Software-Abos und Cloud-Infrastruktur zusammen, kam Oracle auf ein Umsatzplus von 62 Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar. Die Software-Umsätze waren dabei leicht rückläufig. Die Aktie stieg nachbörslich knapp 6 Prozent. Im regulären Handel hatte sie noch kräftig verloren.
Der Gesamtumsatz stieg um 30 Prozent auf 19,3 Milliarden Dollar. Oracle hatte zuvor ein Erlösplus von insgesamt 27 bis 29 Prozent in Aussicht gestellt.
Unterm Strich verdiente Oracle mit knapp 4,8 Milliarden Dollar 63 Prozent mehr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie fiel deutlich besser aus als von Analysten im Vorfeld erwartet.
Für das zweite Quartal kündigte der Konzern ein Umsatzplus von 30 bis 34 Prozent an. Das gesamte Cloud-Geschäft soll um 65 bis 71 Prozent zulegen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie will Oracle um 21 bis 25 Prozent verbessern. Im gesamten Jahr soll der Umsatz nun "mindestens" 90 Milliarden Dollar betragen. Bislang hatte das Unternehmen 90 Milliarden in Aussicht gestellt./nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 139,4 auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 244,88USD. Von den letzten 8 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +36,06 %/+129,16 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
Sicher wird es irgendwann einen Analysten geben, der den Anfang macht und damit die Büchse der Pandora öffnet. Und sobald einer den ersten Schritt wagt, wird das Rudel folgen und alles brav nachplappern.
Das folgende Interview von Herrn Klein vom gestrigen Tage auf der Goldman Sachs-Konferenz dürfte für den heutigen Kursanstieg verantwortlich sein:
1. „Eine einmalige Chance“: Klein wies die Behauptung, SAP hinke im KI-Bereich hinterher, entschieden zurück. Er betonte, das Unternehmen verfüge über einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil, da es die zentralen Geschäftsdaten und die ERP-Prozesslogik besitze, die „Large Language Models“ (LLMs) benötigen, um tatsächlich einen Mehrwert zu bieten. Er merkte an, dass LLMs zwar zunehmend zu kostengünstigen Standardprodukten würden, die eigentliche Wertschöpfung sich jedoch auf die Ebene der „agentenbasierten KI“ (Agentic AI) verlagert habe – ein Bereich, in dem SAP die Kontrolle über die Arbeitsabläufe innehabe.
- Lieferkette (Supply Chain): Dynamische Anpassung von Fertigung und Vertrieb in Echtzeit als Reaktion auf geopolitische oder logistische Störungen.
- Finanzen & Personalwesen (HR): Sofortige Erstellung komplexer Finanzanalysen und operativer Steuerungsempfehlungen ohne manuelle Berichterstattung
3. Wandel der Vertriebsstrategien und Umsetzungsrisiken: Während die Cloud-Vertriebspipeline des Unternehmens äußerst stabil bleibt, räumte Klein ein, dass die Integration von KI eine grundlegende Neuausrichtung des SAP-Geschäftsmodells erzwingt. SAP bewegt sich weg von der klassischen Beratung für Softwaremigrationen hin zu einer wert- und ergebnisorientierten Preisgestaltung, die auf der durch KI ermöglichten Produktivitätssteigerung in Echtzeit basiert.
Ab Q4 2026 wird Joule voraussichtlich in einem ersten Schritt von einem reinen „Zuschauer“