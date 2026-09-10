Softwarehersteller Adobe mit vorsichtigem Umsatzausblick

Der bereinigte Gewinn je Aktie werde voraussichtlich zwischen 6,30 und 6,35 US-Dollar liegen, so das Unternehmen. Analysten hatten im Durchschnitt mit 6,30 US-Dollar je Aktie gerechnet. Im nachbörslichen Handel gaben die Aktien um weniger als ein Prozent nach, nachdem sie in New York bei 248,83 US-Dollar aus dem Handel gegangen waren. Bereits vor der Veröffentlichung des Quartalsberichts hatte die Aktie in diesem Jahr 29 Prozent an Wert verloren.

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Softwarehersteller Adobe hat mit einem vorsichtigen Umsatzausblick auf das vierte Geschäftsquartal aufhorchen lassen. Der Umsatz im am 30. November endenden Quartal werde zwischen 6,8 und 6,85 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Mittelwert dieser Spanne lag unter der durchschnittlichen Prognose der Analysten von 6,85 Milliarden Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Softwarehersteller sieht sich mit einer Vertrauenskrise bei Investoren konfrontiert, die durch die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz (KI) ausgelöst wurde. Die Software von Adobe - bekannt für Programme wie Photoshop - galt lange Zeit als Standard für Kreativ- und Marketingprofis. Doch durch generative KI ist es einfacher geworden, visuelle Medien ohne die teuren Produkte des Unternehmens zu erstellen, und viele der beliebtesten neuen KI-Tools stammen von Wettbewerbern.

Im dritten Geschäftsquartal (per 28. August) stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 6,76 Milliarden Dollar. Der Gewinn lag - bereinigt um bestimmte Posten - bei 6,13 US-Dollar pro Aktie. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem Gewinn von 6,08 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 6,7 Milliarden Dollar gerechnet./nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adobe Aktie Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,46 % und einem Kurs von 243,5 auf Nasdaq (10. September 2026, 22:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adobe Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 325,00US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Adobe Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 520,00US-Dollar was eine Bandbreite von -9,64 %/+113,58 % bedeutet.





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