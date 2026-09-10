JEFFERIES stuft Prosus auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prosus von 66,50 auf 55,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Beteiligungsunternehmen. Umsatzseitig blieben sie bis 2029 quasi unverändert, doch für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) plant er jetzt etwas konservativer nach der Aussage von Prosus, dass 2027 ein "Jahr der Umsetzung" werde./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 35,19EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55,90

Kursziel alt: 66,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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