Aufbau eines stärker vernetzten Ökosystems, in dem Ideen Wirklichkeit werden

SHENZHEN, China, 11. September 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, eine sich rasch entwickelnde Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung, kündigt heute den ELEGOO DAY 2026 an – seine jährliche Feier zu Ehren der Community, der Ideen und der Möglichkeiten, die die Zukunft des 3D-Drucks prägen. Die diesjährige Kampagne hebt die Bemühungen von ELEGOO hervor, ein stärker vernetztes Ökosystem aufzubauen, das Menschen dabei unterstützt, Inspiration in kreative Umsetzung und konkrete Auswirkungen auf die reale Welt zu verwandeln.

ELEGOO bringt die Community mit dem Start seiner jährlichen Feier zusammen, die den aufgestockten „Creator Fund" in Höhe von 1 Million US-Dollar, die „Make It Real Challenge", neue Modellgeneratoren und Sonderangebote umfasst.

Im Mittelpunkt des ELEGOO DAY 2026 steht Nexprint, die wachsende 3D-Modell-Community und kreative Plattform von ELEGOO. Durch Anreize für Kreative, kreative Herausforderungen und Modellgeneratoren soll Nexprint den Zugang zur 3D-Gestaltung erleichtern und Kreativen dabei helfen, ihre Werke zu teilen, sich zu vernetzen und weiterzuentwickeln.

2D-Inspiration in 3D-Realität verwandeln

Im Rahmen des ELEGOO DAY startet Nexprint vom 10. September bis zum 30. Oktober die „Make It Real Challenge" und lädt Kreative dazu ein, 2D-Ideen, Bilder und Inspirationen in 3D-Modelle umzusetzen.

Da es kein festgelegtes Thema gibt, ermutigt die Challenge die Teilnehmer, Ideen frei zu erkunden – von der Umsetzung visueller Inspirationen in dekorative Modelle bis hin zur Gestaltung neuer Kreationen. Kreative können zudem den in Kürze erscheinenden „Text & Image to 3D Generator" von Nexprint sowie den „Vase Generator" und den „Nameplate Generator" nutzen, um den Weg vom Konzept zum druckfertigen Modell zu vereinfachen.

Die Gewinnerbeiträge werden am 20. November bekannt gegeben; ausgewählte Teilnehmer haben die Chance, ELEGOO-Gutscheine im Wert von bis zu 300 US-Dollar zu erhalten. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Teilnahme finden Kreative auf der Seite Make It Real Challenge. Kreative können sich auch über soziale Medien anmelden und haben so die Chance, einen der Flaggschiff-FDM- oder LCD-3D-Drucker von ELEGOO zu gewinnen, darunter den Centauri Carbon 2 Combo und den Saturn 4 Ultra 16K. Alle Einzelheiten zur Teilnahme finden Sie auf der Seite zum ELEGOO DAY 2026.