Multi-Agenten-KI, auf Kontext aufgebaut

BURBANK, Kalifornien, 11. September 2026 /PRNewswire/ -- Iyuno, das weltweit größte Unternehmen für Medienlokalisierung, hat heute die Multi-Agenten-Technologie hinter dem „Contextual Memory" von CLOE vorgestellt, die auf der Überzeugung basiert, dass der Einsatz spezialisierter KI-Agenten für ein eng gefasstes, klar definiertes Problem einer Skalierung nach dem Brute-Force-Prinzip überlegen ist.

Spezialisierte KI-Agenten sorgen branchenweit für einen Wandel. Iyuno wandte diesen Ansatz auf eines der schwierigsten Probleme der Medienbranche an: der KI ein Gedächtnis zu verleihen, das über Szenen, Episoden und Staffeln hinweg Bestand hat.

Die meisten KI-Implementierungen in Unternehmen setzen auf Skalierung – größere Modelle, größere Kontextfenster, höhere Rechenkosten – und verlieren dennoch die narrative Kontinuität bei Langform-Videos. CLOE verfolgt einen anderen Ansatz, der auf drei Grundsätzen basiert:

Vertikale Multi-Agenten-Orchestrierung. Anstelle eines einzigen monolithischen Modells kommt ein Netzwerk aus hochspezialisierten Mikroagenten zum Einsatz, die jeweils eine bestimmte Funktion übernehmen, wie beispielsweise die Abbildung von Charakterbeziehungen, die Erkennung emotionaler Absichten, die prosodische Anpassung oder die Einhaltung von Markenrichtlinien. So muss nicht ein einziges System sämtliche Aufgaben ausführen.

Anstelle eines einzigen monolithischen Modells kommt ein Netzwerk aus hochspezialisierten Mikroagenten zum Einsatz, die jeweils eine bestimmte Funktion übernehmen, wie beispielsweise die Abbildung von Charakterbeziehungen, die Erkennung emotionaler Absichten, die prosodische Anpassung oder die Einhaltung von Markenrichtlinien. So muss nicht ein einziges System sämtliche Aufgaben ausführen. Prompting mit hoher Dichte und wenigen Tokens. Rohdaten aus Video, Audio und Skript werden zunächst zu einem strukturierten Wissensgraphen synthetisiert; die Agenten arbeiten mit komprimierten, signalstarken Kontextvektoren anstelle von umfangreichen Rohdaten, wodurch der Tokenverbrauch und die Inferenzkosten pro Titel gesenkt werden.

Rohdaten aus Video, Audio und Skript werden zunächst zu einem strukturierten Wissensgraphen synthetisiert; die Agenten arbeiten mit komprimierten, signalstarken Kontextvektoren anstelle von umfangreichen Rohdaten, wodurch der Tokenverbrauch und die Inferenzkosten pro Titel gesenkt werden. Persistenter Graphspeicher. Die Ergebnisse der Agenten fließen in einen einzigen persistenten Ontologiegraphen ein, anstatt nach jeder Aufgabe verworfen zu werden, sodass sich das Verständnis über einen Titel, eine Staffel oder ein Franchise hinweg kontinuierlich erweitert, ohne dass die Inferenzkosten entsprechend steigen.

„Unser Ziel war es nie, das größte KI-System zu entwickeln – sondern das richtige für die Medienbranche", sagte David Lee, Gründer und Geschäftsführer von Iyuno. „Bei einem breit gefassten, allgemeinen Problem sind größere Modelle und mehr Rechenleistung sinnvoll. In einem spezialisierten Bereich wie der Unterhaltungsbranche bringt diese Skalierung jedoch nicht das, worauf es wirklich ankommt: erzählerische Kontinuität. Spezialisierte Agenten, die auf der Grundlage präziser, hochdichter Kontextdaten arbeiten, ermöglichen uns ein Verständnis auf modernstem Niveau bei einem Bruchteil des Ressourcenbedarfs, und dieser Ressourcenbedarf wächst, anders als bei monolithischen Ansätzen, nicht mit der Kataloggröße. Jeder Titel, den wir verarbeiten, macht den Graphen leistungsfähiger, ohne dass der Betrieb dadurch teurer wird."

Auf dieser Architektur läuft bereits die kommerzielle Suite von Iyuno: CLOE Enterprise (SaaS), CLOE Sub, CLOE Script, CLOE Dub und CLOE Live – heute im Einsatz bei Live-Studio- und Streaming-Produktionen. In künftigen Ankündigungen wird näher erläutert, wie diese Architektur auf CLOE Skills für Barrierefreiheit, Marketing und weitere Arbeitsabläufe ausgeweitet wird.

Informationen zu Iyuno

Iyuno (www.iyuno.com) ist ein führender Anbieter von Lokalisierungsdienstleistungen für die Medien- und Unterhaltungsindustrie. Iyuno genießt das Vertrauen führender Unterhaltungsmarken sowie Creator weltweit und bietet umfassende End-to-End-Lokalisierungsdienstleistungen aus 40 Niederlassungen in 29 Ländern an. Mit einem Team aus herausragenden kreativen sowie technischen Fachkräften, modernsten Einrichtungen und innovativsten Technologien kann Iyuno stolz auf die weltweit größte Präsenz verweisen, über die das Unternehmen sein Angebot an Synchronisations-, Untertitelungs- sowie Mediendienstleistungen weiter ausbaut. Das Unternehmen ist zudem Entwickler von CLOE, einer Plattform für kontextbezogene Intelligenz, die Inhalte in strukturiertes Verständnis umwandelt und so KI-gestützte Arbeitsabläufe in den Bereichen Lokalisierung, Barrierefreiheit, Marketing sowie neue Content-Erlebnisse ermöglicht.

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