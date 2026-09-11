Zefiro Methane: Abwärtstrend gebrochen, die Aktie nimmt Fahrt auf, Analysten sehen 200 % Potenzial!
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Amerika hat ein Methanproblem: Unter Wäldern, Weiden und Wohngebieten liegen Millionen alter Öl- und Gasbohrungen. Viele davon sind undicht, die Eigentümer längst tot, insolvent oder nicht …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Amerika hat ein Methanproblem: Unter Wäldern, Weiden und Wohngebieten liegen Millionen alter Öl- und Gasbohrungen. Viele davon sind undicht, die Eigentümer längst tot, insolvent oder nicht mehr auffindbar. Zefiro Methane bietet Lösungen, um die klimaschädlichen Löcher dauerhaft zu verschließen, damit kein Treibhausgas mehr ausströmt. Bislang ist das Unternehmen, das sich vor Aufträgen kaum retten kann, nur wenigen Eingeweihten bekannt. Die Aktie notiert noch im Pennystock-Bereich. Doch Analysten gehen davon aus, dass sich das in Kürze ändert. Die Kursziele signalisieren zwischen 50 und mehr als 200 % Aufwärtspotenzial.
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