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    Panik bei Vonovia Aktie! Analysten bei CTS Eventim bullisch! Kaufchance bei Strategic Resources!

    Chartalarm bei Vonovia. Die Aktie des größten deutschen Immobilienkonzerns befindet sich im Abwärtstrend. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, wann die Mehrjahrestiefs getestet werden. Analysten haben zuletzt ihre Kursziele reduziert. Bei …

    Panik bei Vonovia Aktie! Analysten bei CTS Eventim bullisch! Kaufchance bei Strategic Resources!
    Foto: esg-aktien.de
    Chartalarm bei Vonovia. Die Aktie des größten deutschen Immobilienkonzerns befindet sich im Abwärtstrend. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, wann die Mehrjahrestiefs getestet werden. Analysten haben zuletzt ihre Kursziele reduziert. Bei Strategic Resources spricht einiges für steigende Kurse. Studien zeigen, dass die CO₂-ärmere Stahlproduktion die Nachfrage nach hochwertigen Eisenerzpellets in den kommenden Jahren antreiben wird. Kanada zählt dabei ausdrücklich zu den Regionen, die mit neuen Projekten in diese Lücke stoßen könnten. Genau hier setzt Strategic Resources mit einem neuen Werk im kanadischen Québec an. Und was macht CTS Eventim? Nach dem Absturz befindet sich die Aktie in der Bodenbildung. Analysten sind optimistisch, auch wenn Anleger noch abwarten. Spannend könnte es im November werden.

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