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    Rente und Raumfahrt im Bundestag

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundestag berät über Rente und Raumfahrt im Etat
    • Sozialetat umfasst über 201 Milliarden Euro
    • Renten und Grundsicherung sind größter Ausgabenblock
    Rente und Raumfahrt im Bundestag
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Rente und Raumfahrt zählen zu den zwei Themenbereichen, die zum Abschluss der Beratungen des Bundeshaushalts an diesem Freitag im Bundestag beraten werden. Auf der Tagesordnung stehen der Etat für Arbeit und Soziales sowie der Haushalt für Forschung, Technologie und Raumfahrt.

    Bundessozialministerin Bärbel Bas (SPD) verantwortet dabei den größten Einzeletat. Im kommenden Jahr sind hier Ausgaben von mehr als 201 Milliarden Euro geplant - 36,3 Prozent der Ausgaben des Bundeshaushalts. Der mit Abstand größte Ausgabenblock sind die Ausgaben für die Rentenversicherung sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: 145,22 Milliarden Euro (2026: 140,01 Milliarden Euro).

    Zum Abschluss der sogenannten Haushaltswoche ziehen die Fraktionen noch einmal Bilanz. Danach werden sämtliche Einzelpläne zur weiteren Beratung an den Haushaltsausschuss überwiesen./bw/DP/nas






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