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    Zwei Schiffe vor Oman beschossen

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen
    • Ein Schiff brannte, Zustand des zweiten unklar
    • Verantwortliche unklar, Iran blockiert die Passage
    Behörde - Zwei Schiffe vor Oman beschossen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    MASKAT (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus sind erneut zwei Schiffe angegriffen worden. Der Kapitän eines anderen Schiffes habe beobachtet, wie "vier unbekannte Geschosse" die beiden Schiffe getroffen hätten, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO). Der Vorfall habe sich rund sieben Kilometer westlich des omanischen Ortes Khasab ereignet. Auf einem der Schiffe sei ein Brand ausgebrochen, während der Zustand des zweiten Schiffes unklar sei. Auch wer dafür verantwortlich war, ist ungewiss.

    Der Iran blockiert im Konflikt mit den USA mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge weitestgehend. Laut US-Medien eskortiert das US-Militär jedoch immer wieder erfolgreich Schiffe entlang der omanischen Küste durch die Passage zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman./ln/DP/zb






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