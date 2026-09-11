Behörde
Zwei Schiffe vor Oman beschossen
- Zwei Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen
- Ein Schiff brannte, Zustand des zweiten unklar
- Verantwortliche unklar, Iran blockiert die Passage
MASKAT (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus sind erneut zwei Schiffe angegriffen worden. Der Kapitän eines anderen Schiffes habe beobachtet, wie "vier unbekannte Geschosse" die beiden Schiffe getroffen hätten, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO). Der Vorfall habe sich rund sieben Kilometer westlich des omanischen Ortes Khasab ereignet. Auf einem der Schiffe sei ein Brand ausgebrochen, während der Zustand des zweiten Schiffes unklar sei. Auch wer dafür verantwortlich war, ist ungewiss.
Der Iran blockiert im Konflikt mit den USA mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge weitestgehend. Laut US-Medien eskortiert das US-Militär jedoch immer wieder erfolgreich Schiffe entlang der omanischen Küste durch die Passage zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman./ln/DP/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
was die munitionsbestände angeht, habe ich heute folgenden artikel gefunden. die quelle scheint mir in den "normalen" nachrichten angesiedelt zu sein. also nix schwubblerseite oder russlandfreundliche berichtserstattung. wenn ich jetzt auf den kalender schaue, sind seit diesem artikel rund 6 wochen vergangen. ich behaupte mal, die usa wird nicht nur an diesem einen tag abfangrakteten benutzt haben. und man munkelt das die produktion dieser rakten irgendwo bei 600 stück pro jahr liegen, mit einer geplanten erhöhhung auf ca 2.000 (falls sie den die rohstoffe dafür bekommen und die produktionsmaschinen in einem guten zustand sind). ich verlinke den artikel weil ja einige davon ausgehen das die usa hoffnungslos überlegen sind.
USA haben Angelich ihr halbes Arsenal, oder mehr ,(dreiviertelmilliarden Dollar verpulvert) an Patriots zur Iranabwehr grade verschossen. Das wird so nicht weitergehen können
Ausbruch über 102 Dollar über das Julihoch von 101,99. Ich denke jetzt ist der Ausbruch nach oben zu neuen Hochs geöffnet. Gas in Europa kommt auch aus den Pötten. Zeit für Nordseeöl-und Gasaktien. Meine Favoriten : Varenergie, Serica, Equinor,AkerBP und Aussereuropäisch Petrobras