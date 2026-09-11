Oracle toppt Erwartungen und hebt Ziele an – doch diese Zahl alarmiert Anleger!

Der Wachstumsmotor waren die Cloud-Erlöse, die um 62 Prozent auf 11,61 Milliarden US-Dollar stiegen. Laut StreetAccount hatten Analysten im Schnitt nur mit 11,51 Milliarden US-Dollar gerechnet. Das Infrastrukturgeschäft in der Cloud erwirtschaftete einen Umsatz von 7,4 Milliarden US-Dollar und damit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr.

Im ersten Geschäftsquartal 2027, das am 31. August endete, wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast 30 Prozent auf 19,35 Milliarden US-Dollar. Laut LSEG wurden im Schnitt nur 19,14 Milliarden US-Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,92 US-Dollar, während er laut Prognose bei 1,74 US-Dollar liegen sollte.

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Besonders spektakulär sind die noch ausstehenden vertraglichen Leistungsverpflichtungen: Sie beliefen sich auf 664 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 630,6 Milliarden US-Dollar. Dahinter stehen vertraglich vereinbarte, noch nicht als Umsatz verbuchte Leistungen.

Doch der KI-Boom hat seinen Preis. So schossen die Investitionsausgaben von 8,50 auf 28,50 Milliarden US-Dollar hoch. Der freie Cashflow lag bei minus 5,4 Milliarden US-Dollar nach minus 362 Millionen im Vorjahr. Gleichzeitig lasten 125 Milliarden US-Dollar Schulden auf dem Konzern.

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Oracle einen Umsatz von mindestens 90 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 8,10 US-Dollar je Aktie. Beide Werte liegen über dem Analystenkonsens. Das Wachstum überzeugt, doch die Finanzierung der gewaltigen Expansion bleibt die entscheidende Frage.

Die Aktie legte am Donnerstag nach Börsenschluss um vier Prozent zu. Seit Jahresbeginn hat sie allerdings bis zum Handelsschluss 22 Prozent verloren.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,38 % und einem Kurs von 152,9USD auf NYSE (11. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.





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