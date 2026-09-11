JEFFERIES stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 290 US-Dollar auf "Buy" belassen. Beim Cloud-Service-Modell Infrastructure-as-a-Service (IaaS) habe Oracle die Wachstumserwartungen getoppt, schrieb Brent Thill am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Bei den Anwendungen in Software-as-a-Service (SaaS) sei das nicht ganz gelungen, hier sei die Entwicklung eher stabil. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2027 habe Oracle bestätigt./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,38 % und einem Kurs von 152,9USD auf NYSE (11. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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