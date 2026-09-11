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    Autozulieferer Forvia Hella verliert Finanzchef - Nachfolge noch nicht klar

    Für Sie zusammengefasst
    • Forvia Hella verliert Finanzchef Philippe Vienney
    • Vienney verlängert Vertrag aus privaten Gründen nicht
    • Nachfolge für den Posten ist noch nicht geklärt
    Autozulieferer Forvia Hella verliert Finanzchef - Nachfolge noch nicht klar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Forvia Hella verliert seinen Finanzchef Philippe Vienney. Der 60-jährige Franzose will seinen Ende Februar 2027 auslaufenden Vertrag aus privaten Gründen nicht verlängern, wie die Lippstädter am Freitag mitteilten. Die Nachfolge des Postens in der Geschäftsführung ist noch nicht klar, darüber solle aber zeitnah informiert werden, hieß es vom MDax -Konzern. Vienney war seit März 2024 verantwortlich für das Ressort. Der Autozulieferer Hella gehört mehrheitlich zum französischen Zuliefererkonzern Forvia./men/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HELLA Aktie

    Die HELLA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 9,741 auf Lang & Schwarz (11. September 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HELLA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    HELLA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00EUR.






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