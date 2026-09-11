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    Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen im August leicht rückläufig

    Für Sie zusammengefasst
    • 6,3 Millionen Passagiere im August am Flughafen
    • Passagierzahl lag 0,3 Prozent unter Vorjahreswert
    • Frachtmenge stieg um 2,9 Prozent auf 179.400 Tonnen
    Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen im August leicht rückläufig
    Foto: Fraport AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafen war im Ferienmonat August etwas weniger frequentiert als im Vorjahreszeitraum. Im vergangenen Monat flogen 6,3 Millionen Passagiere vom Flughafen ab, teilte die Betreibergesellschaft Fraport am Freitag mit. Das waren 0,3 Prozent weniger als im August 2025. Dennoch markierte der aktuelle Monatswert den Angaben zufolge einen neuen Höchstwert im laufenden Jahr und die bislang beiden stärksten Tageswerte des Jahres lagen ebenfalls im August. An diesen Tagen nutzten mehr als 200.000 Passagiere das Drehkreuz für ihre Flugreisen. Die Menge transportierter Fracht stieg im August um 2,9 Prozent auf 179.400 Tonnen./lew/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 58,85 auf Lang & Schwarz (11. September 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von +15,60 %/+44,50 % bedeutet.





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