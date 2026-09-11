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    Umfrage zur Berlin-Wahl

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    Linke knapp vor CDU

    Für Sie zusammengefasst
    • Linke liegt in ZDF-Umfrage knapp vor der CDU
    • AfD erreicht 17 Prozent, Grüne folgen mit 16
    • Schwarz-rote Koalition verliert wohl ihre Mehrheit
    Umfrage zur Berlin-Wahl - Linke knapp vor CDU
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Vor der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses am 20. September sieht eine ZDF-Umfrage derzeit die Linke auf Platz eins, knapp vor der CDU. Die Partei mit Spitzenkandidatin Elif Eralp kommt in der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen auf 23 Prozent, die Christdemokraten mit ihrem Frontmann Stefan Evers stehen zwei Prozentpunkte dahinter bei 21 Prozent.

    Drittstärkste Kraft wäre die AfD mit 17 Prozent, dicht gefolgt von den Grünen mit 16 Prozent. Die Sozialdemokraten stehen bei 10 Prozent. Allerdings wurden die Daten von Montag bis Donnerstag erhoben - also teils vor Bekanntwerden der Ermittlungen gegen den SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach am Mittwoch.

    Das BSW liegt in der Umfrage mit drei Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde. Die übrigen Parteien kommen zusammen auf 10 Prozent, wobei jede von ihnen unter drei Prozent liegt. Bei einem solchen Ergebnis hätte der amtierende schwarz-rote Senat keine Mehrheit mehr. Rechnerisch möglich wäre aber etwa ein Bündnis aus Linke, Grünen und SPD oder eines aus CDU, Grünen und SPD.

    Die Forschungsgruppe Wahlen hatte für die Umfrage 1.100 Menschen befragt. Sie gibt die Fehlertoleranz bei einem Anteilswert von 40 Prozent mit plus/minus drei Prozentpunkten an, bei einem Anteilswert von zehn Prozent sind es plus/minus zwei Punkte. Die Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ.

    Enges Rennen zeichnet sich seit Monaten ab

    In Umfragen zur Berlin-Wahl liegen seit Monaten die drei bis vier stärksten Parteien vergleichsweise nah beieinander. Eine am Donnerstag veröffentlichte Infratest-dimap-Umfrage für die ARD sieht die Linke mit 21 Prozent knapp vor der CDU mit 20 Prozent, die AfD steht bei 18 Prozent, die Grünen liegen bei 16 Prozent. Das Institut Insa sah vor einer Woche dagegen die CDU knapp vorn mit 20 Prozent vor der Linken (19 Prozent) und der AfD (18 Prozent), Grüne und SPD standen dort beide bei 15 Prozent.

    Bei der Frage, welchen der drei Spitzenkandidaten von CDU, Linke und Grünen die Wähler am liebsten im Roten Rathaus sähen, gibt es ebenfalls ein Kopf-an-Kopf-Rennen. CDU-Mann Stefan Evers kommt in der ZDF-Umfrage auf 25 Prozent, die Linke Elif Eralp auf 23 Prozent. Nur neun Prozent sprechen sich für Werner Graf von den Grünen aus.

    Amtsinhaber tritt nicht an

    In Berlin wird am 20. September ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Zurzeit regiert in der Hauptstadt ein Bündnis aus CDU und SPD. Auch Grüne, Linke und AfD sind im Abgeordnetenhaus vertreten. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner gab seine Spitzenkandidatur für die CDU vor rund zwei Monaten auf. Er zog damit die Konsequenzen aus der Debatte um falsche Angaben zu seinem Krisenmanagement während des großen Stromausfalls im Januar.

    Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für den Wahlausgang./sku/DP/zb







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