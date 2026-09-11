Ölpreise auf höherem Niveau stabil - Brent zeitweise fast bei 110 US-Dollar
- Ölpreise bewegen sich nach starkem Anstieg kaum
- Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus
- Beobachter erwarten einen längeren Konflikt im Iran
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel zuletzt kaum bewegt. In der Nacht zu Freitag sind sie angesichts weiterer Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus und nach neuen Gefechten zwischen jemenitischen Huthi-Milizen und saudisch unterstützten Kräften allerdings deutlich gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November erreichte zeitweise fast 110 US-Dollar. Zuletzt kostete Brent-Öl 107,40 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.
In den vergangenen zwei Wochen haben sich die Kämpfe im gesamten Nahen Osten verschärft. Brent-Rohöl liegt seit Jahresbeginn fast 80 Prozent im Plus, bleibt aber unter seinem im April erreichten Kriegszwischenhoch von etwas mehr als 126 US-Dollar je Barrel. Auch die Preise für europäisches Erdgas und die Frachtraten für Öltanker sind stark gestiegen. Raffinerieprodukte wie Diesel verteuerten sich noch stärker, verstärkt durch die Folgen des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine.
In der Straße von Hormus sind erneut zwei Schiffe angegriffen worden. Der Kapitän eines anderen Schiffes habe beobachtet, wie "vier unbekannte Geschosse" die beiden Schiffe getroffen hätten, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO). Die Huthi-Miliz hat nach Angaben aus jemenitischen Militärkreisen und Augenzeugenberichten zufolge die strategisch wichtige Hafenstadt Mokka an der Westküste des Jemens eingenommen. Die vom Iran unterstützte Miliz kontrolliert damit einen wichtigen Zugang zur Meerenge Bab al-Mandab am südlichen Ende des Roten Meeres. Im Jemen kämpfen die vom Iran unterstützten Huthi gegen die Regierung, die von Saudi-Arabien unterstützt wird, und verbündete Milizen.
Nach Einschätzung von Beobachtern richten sich der Iran und die USA auf einen längeren Konflikt ein. Eine rasche Waffenruhe oder Normalisierung der Energieflüsse aus dem Nahen Osten ist nicht in Sicht. "Marktteilnehmer scheinen ihre Erwartungen an Schwere und Dauer des Kriegs im Iran nach oben zu korrigieren", sagte der Rohstoffökonom Hamad Hussain von Capital Economics der Nachrichtenagentur Bloomberg./stk/jha/
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was die munitionsbestände angeht, habe ich heute folgenden artikel gefunden. die quelle scheint mir in den "normalen" nachrichten angesiedelt zu sein. also nix schwubblerseite oder russlandfreundliche berichtserstattung. wenn ich jetzt auf den kalender schaue, sind seit diesem artikel rund 6 wochen vergangen. ich behaupte mal, die usa wird nicht nur an diesem einen tag abfangrakteten benutzt haben. und man munkelt das die produktion dieser rakten irgendwo bei 600 stück pro jahr liegen, mit einer geplanten erhöhhung auf ca 2.000 (falls sie den die rohstoffe dafür bekommen und die produktionsmaschinen in einem guten zustand sind). ich verlinke den artikel weil ja einige davon ausgehen das die usa hoffnungslos überlegen sind.
USA haben Angelich ihr halbes Arsenal, oder mehr ,(dreiviertelmilliarden Dollar verpulvert) an Patriots zur Iranabwehr grade verschossen. Das wird so nicht weitergehen können
Ausbruch über 102 Dollar über das Julihoch von 101,99. Ich denke jetzt ist der Ausbruch nach oben zu neuen Hochs geöffnet. Gas in Europa kommt auch aus den Pötten. Zeit für Nordseeöl-und Gasaktien. Meine Favoriten : Varenergie, Serica, Equinor,AkerBP und Aussereuropäisch Petrobras