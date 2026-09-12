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    iPhone Duo spaltet Analysten

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    Apple: Kursziel 370 US-Dollar – doch diese Zahl dämpft die iPhone-Euphorie

    Apples iPhone-Duo weckt große Hoffnungen. Die Kursziele reichen jedoch von 264 bis 370 US-Dollar. Zudem nennt eine Analystin einen Haken, den Anleger kennen sollten.

    iPhone Duo spaltet Analysten - Apple: Kursziel 370 US-Dollar – doch diese Zahl dämpft die iPhone-Euphorie
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Apples erstes Falt-iPhone weckt große Hoffnungen, doch an der Wall Street sind die Meinungen geteilt. Wie CNBC berichtet, nennt die Bank of America in einer Kaufempfehlung 370 US-Dollar als Kursziel. Jefferies hingegen bewertet die Aktie mit "Underperform" und einem Ziel von 264 US-Dollar.

    Der Preis liefert den Optimisten ein zentrales Argument: Das iPhone Duo startet bei 1.999 US-Dollar. Morgan-Stanley-Analyst Erik Woodring verweist jedoch darauf, dass viele Investoren mit 2.300 bis 2.500 US-Dollar gerechnet hatten. Das Gerät kostet sogar einen US-Dollar weniger als Samsungs Galaxy Fold7. Für Woodring stellt Apple damit kurzfristige Erträge hinter die Verbreitung zurück.

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    Samik Chatterjee, Analyst bei JPMorgan, sieht Chancen, Nutzer anderer Falt-Smartphones abzuwerben. Wamsi Mohan von der Bank of America sieht einen größeren erreichbaren Markt: Der faltbare Bildschirm ermögliche produktives Arbeiten ähnlich wie auf einem iPad.

    Doch eine Zahl trübt das Bild: Laut der Needham-Analystin Laura Martin machen Falt-Smartphones nur fünf Prozent des gesamten Smartphone-Marktes aus, obwohl andere Hersteller solche Geräte bereits seit Jahren anbieten. Sie sieht darin ein Warnsignal für die Nachfrage nach diesem Format.

    Dazu kommt der Druck auf die Gewinnmargen. Apple erhöht die Preise für die Modelle Pro und Pro Max um jeweils 100 US-Dollar. Laut UBS-Analyst David Vogt gleichen die höheren Preise die höheren Speicherkosten jedoch nicht vollständig aus. Ein Aufschlag von 200 US-Dollar hätte aus seiner Sicht jedoch die Nachfrage belastet. Die UBS urteilt "neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar.

    Jefferies-Analyst Edison Lee ist der Meinung, dass es sinnvoll ist, den Absatz vor die Marge zu stellen. Eine größere Nutzerbasis stärke das margenstarke Servicegeschäft und hohe Stückzahlen verbesserten die Verhandlungsposition gegenüber Zulieferern.

    Evercore ISI vergibt die Einstufung "Outperform" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar. Analyst Amit Daryanani hebt die neuen Funktionen von Siri und Apple Intelligence hervor, darunter personalisierte Antworten mithilfe von Informationen aus verschiedenen Apps.

    Baird urteilt ebenfalls "Outperform" mit einem Ziel von 330 US-Dollar. Analyst William Power verweist auf das iPhone-Wachstum, das in den vergangenen Quartalen wieder auf mehr als 20 Prozent beschleunigt wurde. Der iPhone-18-Zyklus könne an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen.

    Für Anleger bleibt die entscheidende Frage: Kann Apple mit dem Duo die bisherige Nische der Falt-Handys aufbrechen?

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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