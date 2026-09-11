BARCLAYS stuft Gea Group auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea von 70 auf 78 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Anlagenbauer könne mit seinem qualitativ starken Geschäft und seiner attraktiven Bewertung punkten, wenn die Anleger nach Anlagemöglichkeiten abseits des KI-Booms suchten, schrieb Timothy Lee am Donnerstag. Die Investitionslage an den Endmärkten von Gea bleibe günstig. Zudem sieht Lee Spielraum für höhere Margenambitionen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 09:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 09:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,19 % und einem Kurs von 65,53EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Timothy Lee
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Timothy Lee
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 78
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Währung: EUR
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