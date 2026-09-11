Abwärtsprirale an den Märkten dreht sich schneller – Ferrari und Oracle im Fokus

Der entscheidende Belastungsfaktor bleibt der Ölpreis. Brent-Rohöl kletterte zuletzt auf den höchsten Stand seit Mai und nähert sich der Marke von 110 Dollar je Barrel. Die steigenden Energiekosten schüren erneut Inflationsängste und erhöhen den Druck auf die Notenbanken.

Der Dax dürfte seine Talfahrt am Freitag zunächst fortsetzen. Vor dem Handelsstart wurde der deutsche Leitindex rund 0,2 Prozent niedriger bei 25.322 Punkten erwartet. Damit würde der Dax ein neues Tief seit Ende Juli markieren und steuert mit einem Wochenverlust von fast drei Prozent auf seine 100-Tage-Linie bei 25.203 Punkten zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



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Wall Street unter Druck: Öl-Schock trifft jetzt auch die KI-Stars

Die US-Börsen haben ihre schwache Wochenbilanz am Donnerstag weiter ausgebaut. Belastet von steigenden Ölpreisen, neuen Inflationssorgen und der Unsicherheit rund um den Nahost-Konflikt gaben die wichtigsten Indizes erneut nach.

Der Brent-Ölpreis kletterte zeitweise auf 108 Dollar je Barrel – den höchsten Stand seit Mai. Anleger fürchten, dass die steigenden Energiekosten den Inflationsdruck wieder verstärken und die Notenbanken zu weiteren Zinserhöhungen zwingen könnten.

Besonders unter Druck gerieten diesmal auch die zuletzt starken Technologie- und KI-Aktien. Der Nasdaq 100 verlor 1,08 Prozent, der S&P 500 gab 0,58 Prozent nach und der Dow Jones rutschte 0,6 Prozent ab. Chip- und Speicherwerte wie Intel, Western Digital, Sandisk und Micron verloren teils vier bis fünf Prozent. Als Belastung galt unter anderem der zunehmende Wettbewerb durch das neue KI-Modell des chinesischen Anbieters DeepSeek.

Die Anleger richten ihren Blick nun auf die US-Inflationsdaten am Freitag und die Zinsentscheidung der Fed in der kommenden Woche. Bereits die jüngsten Erzeugerpreise hatten gezeigt, dass der Preisdruck wieder zunehmen könnte.

Eine Ausnahme unter den großen Tech-Konzernen war Apple. Die Aktie legte 3,6 Prozent zu und profitierte nachträglich von der positiven Resonanz auf das neue faltbare iPhone. Analysten lobten vor allem die technologische Innovation des Geräts.

Diesel-Schock in den USA: 6 Dollar geknackt

Der Dieselpreis in den USA erreicht ein Rekordniveau: Erstmals kostet die Gallone im Schnitt mehr als sechs Dollar. Experten warnen vor steigenden Kosten für Transporte, Lieferketten und Lebensmittel. Gleichzeitig treiben geopolitische Konflikte den Ölpreis wieder über 100 Dollar je Barrel.

Asien unter Druck: Ölpreis und Fed-Sorgen belasten die Börsen

Die asiatischen Aktienmärkte starten schwach in den Freitag. Besonders stark trifft es Japan und Südkorea. Der Nikkei 225 verliert rund 2,8 Prozent, der Kospi gibt etwa 2,3 Prozent nach.

Belastet werden die Börsen vor allem durch den kräftigen Anstieg der Ölpreise und die Sorge, dass die US-Notenbank länger an einer straffen Geldpolitik festhalten könnte.

Vor allem Technologie- und Chipwerte geraten unter Druck. Die hohen Bewertungen vieler KI- und Tech-Unternehmen machen diese Bereiche besonders anfällig für steigende Zinsen.

Auch die chinesischen Märkte bleiben vorsichtig. Anleger warten weiterhin auf neue Impulse für die Wirtschaft und beobachten die Entwicklung der globalen Handelsbeziehungen.

Oracle mit KI-Boom: Zahlen schlagen Erwartungen – doch diese Warnung bleibt

Oracle hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen und profitiert weiter vom Boom rund um Künstliche Intelligenz. Besonders das Cloud-Geschäft sorgt für Wachstum: Die Nachfrage nach Rechenleistung und KI-Infrastruktur treibt die Aufträge nach oben.

Trotz der starken Zahlen bleibt die Bewertung ein Thema. Anleger achten darauf, ob Oracle das hohe Wachstumstempo bei Cloud und KI langfristig halten kann. Der Konzern setzt dabei auf Milliardeninvestitionen in Rechenzentren und KI-Kapazitäten.

Ferrari vor neuem Höhenflug: Luxus-Geschäft treibt die Aktie an

Ferrari punktet laut Morgan Stanley nicht nur mit exklusiven Autos, sondern mit einem einzigartigen Erlebnis rund um Status, Wertsteigerung und eine globale Community. Begehrte Modelle erzielen auf dem Zweitmarkt hohe Preise und stärken die Preissetzungsmacht des Konzerns.

Die Analysten haben deshalb ihre Gewinnprognosen für 2027 und 2028 leicht angehoben. Treiber sind höhere Preise, ein besserer Modellmix und mehr Personalisierung. Für 2026 erwartet Morgan Stanley ein Preis-Mix-Wachstum von 8,9 Prozent.

Das Kursziel steigt von 388 auf 395 Euro. Im optimistischen Szenario könnte Ferrari bis 2030 mit einem EBITDA von über vier Milliarden Euro sogar auf 468 Euro steigen.

Der nächste Energie-Schock droht

Der Ölmarkt bleibt am Freitag der große Gewinner der aktuellen Unsicherheit. Brent-Rohöl steigt weiter und bewegt sich bei rund 109 US-Dollar je Barrel.

Die Ursache sind vor allem geopolitische Spannungen und die Angst vor möglichen Lieferausfällen. Besonders die Lage im Nahen Osten sorgt dafür, dass Händler wieder eine höhere Risikoprämie einpreisen.

Ein dauerhaft hoher Ölpreis wäre für die Weltwirtschaft problematisch. Er könnte die Inflation erneut anheizen und den Spielraum der Notenbanken bei Zinssenkungen begrenzen.

Während Verbraucher und Unternehmen auf steigende Energiekosten blicken, profitieren Ölkonzerne und Produzenten von der neuen Dynamik am Rohstoffmarkt.

Gold kämpft: Warum der sichere Hafen plötzlich ins Wanken gerät

Gold startet am Freitag mit einer leichten Erholung, bleibt aber unter Druck. Der Preis für eine Feinunze liegt bei rund 4.327 US-Dollar und steigt im frühen Handel um etwa 0,3 Prozent.

Auf Wochensicht bleibt das Edelmetall jedoch schwächer. Anleger reagieren vorsichtig auf die veränderten Zinserwartungen in den USA. Höhere Zinsen erhöhen die Opportunitätskosten für Gold, da das Edelmetall keine laufenden Erträge abwirft.

Gleichzeitig bleibt Gold durch geopolitische Risiken gefragt. Die Unsicherheit an den Märkten sorgt weiterhin dafür, dass viele Investoren den Klassiker unter den Krisenanlagen im Depot behalten.

Die große Frage lautet jetzt: Ist die aktuelle Schwäche nur eine Verschnaufpause oder beginnt eine größere Korrektur nach der starken Rally?

Dollar bleibt stark: Anleger flüchten in die wichtigste Reservewährung

Der US-Dollar startet fest in den Freitag. Der Dollar-Index bewegt sich nahe seinem Wochenhoch bei rund 99 Punkten.

Die Kombination aus geopolitischer Unsicherheit, höheren Renditen und veränderten Zinserwartungen spielt dem Greenback in die Karten. Anleger suchen in turbulenten Marktphasen traditionell Sicherheit in der US-Währung.

Besonders unter Druck steht dagegen der japanische Yen. Die Währung verliert erneut an Wert und bleibt ein Sorgenkind der internationalen Märkte.

Euro und britisches Pfund zeigen sich gegenüber dem Dollar vergleichsweise stabil. Entscheidend bleibt, wie stark die Fed ihre Geldpolitik tatsächlich anpasst.

Bitcoin unter Druck: Der Zins-Hammer droht die Krypto-Rally zu stoppen

Die Kryptomärkte starten schwächer in den Freitag. Bitcoin steht erneut unter Druck und notiert bei rund 76.600 US-Dollar. Die größte Kryptowährung verliert am Morgen etwa 0,8 Prozent. Auch Ethereum zeigt sich schwach und fällt auf rund 2.440 US-Dollar.

Der Grund für die Zurückhaltung der Anleger liegt vor allem in der Geldpolitik. Nach zuletzt robusten Inflationsdaten in den USA haben die Märkte ihre Erwartungen an die Federal Reserve angepasst. Eine mögliche Zinserhöhung rückt wieder stärker in den Fokus.

Für Bitcoin und andere Kryptowährungen ist das ein Belastungsfaktor. Steigende Zinsen machen risikoreiche Anlagen weniger attraktiv und könnten die zuletzt starke Krypto-Erholung bremsen.

Trotz der aktuellen Schwäche bleibt die Nachfrage institutioneller Anleger ein wichtiger Faktor. Entscheidend wird nun, ob Bitcoin die wichtigen Unterstützungszonen verteidigen kann oder eine größere Korrektur droht.

Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion





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