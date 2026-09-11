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    MHP Hotel: Halbjahreszahlen & neue Prognose für 2026

    MHP legt ein starkes Umsatzwachstum vor, muss jedoch beim Ergebnis Abstriche machen – und passt daraufhin seine Prognose für das Jahr 2026 merklich nach unten an.

    MHP Hotel: Halbjahreszahlen & neue Prognose für 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 25,1 % auf 99,3 Mio. Euro (Vorjahr: 79,3 Mio. Euro).
    • Haupttreiber des Umsatzwachstums waren die erstmalige vollständige Einbeziehung des Conrad Hamburg sowie die Konsolidierung des im Februar 2026 übernommenen Hyatt Regency Vienna.
    • Das Konzern-EBITDA lag im ersten Halbjahr 2026 bei 0,2 Mio. Euro und damit unter dem Vorjahreswert von 2,3 Mio. Euro.
    • Bereinigt um einen einmaligen Eigentümerzuschuss von rund 4,0 Mio. Euro im Vorjahr verbesserte sich das operative EBITDA jedoch um rund 1,9 Mio. Euro.
    • MHP senkt die Jahresprognose 2026: Erwartet werden nun 220–225 Mio. Euro Umsatz und rund 8 Mio. Euro EBITDA; zuvor waren rund 225 Mio. Euro Umsatz und über 10 Mio. Euro EBITDA prognostiziert worden.
    • Gründe für die Anpassung sind eine vorübergehend rückläufige Nachfrage aus den arabischen Golfstaaten, gestiegene Energiekosten und der langsamere Hochlauf des im September 2025 eröffneten Conrad Hamburg; die vollständigen Halbjahreszahlen werden am 14. September 2026 veröffentlicht.

    Der Kurs von MHP Hotel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,80 % im Plus.


    MHP Hotel

    -0,80 %
    -5,30 %
    -11,35 %
    -8,09 %
    -12,59 %
    +16,65 %
    ISIN:DE000A3E5C24WKN:A3E5C2
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