Almonty Industries, Northern Data & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: jetcityimage - stock.adobe.com
? Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
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|Oracle
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|GameStop
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|Blue Moon Metals
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|Novo Nordisk
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|DroneShield
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|ITM Power
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? Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
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|Almonty Industries
|110
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|Vonovia
|42
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|?
|Atos Group
|34
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|Viromed Medical
|29
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|Evotec
|26
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|Rheinmetall
|24
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? Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
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|Northern Data
|+18,26 %
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|Oracle
|+5,66 %
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|?
|?
|NervGen Pharma
|+3,91 %
|?
|?
|?
|flatexDEGIRO
|-6,62 %
|?
|?
|?
|MiniMax Group
|-6,62 %
|?
|?
|Jiangxi Copper (H)
|-8,14 %
|?
|?
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Oracle
Wochenperformance: +3,50 %
Wochenperformance: +3,50 %
Platz 1
GameStop
Wochenperformance: +9,42 %
Wochenperformance: +9,42 %
Platz 2
Blue Moon Metals
Wochenperformance: -8,30 %
Wochenperformance: -8,30 %
Platz 3
Novo Nordisk
Wochenperformance: -8,69 %
Wochenperformance: -8,69 %
Platz 4
DroneShield
Wochenperformance: -5,44 %
Wochenperformance: -5,44 %
Platz 5
ITM Power
Wochenperformance: -3,86 %
Wochenperformance: -3,86 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: -6,26 %
Wochenperformance: -6,26 %
Platz 7
Vonovia
Wochenperformance: -6,73 %
Wochenperformance: -6,73 %
Platz 8
Atos Group
Wochenperformance: -8,05 %
Wochenperformance: -8,05 %
Platz 9
Viromed Medical
Wochenperformance: -8,94 %
Wochenperformance: -8,94 %
Platz 10
Evotec
Wochenperformance: -6,36 %
Wochenperformance: -6,36 %
Platz 11
Rheinmetall
Wochenperformance: -5,20 %
Wochenperformance: -5,20 %
Platz 12
Northern Data
Wochenperformance: +38,67 %
Wochenperformance: +38,67 %
Platz 13
Oracle
Wochenperformance: +3,50 %
Wochenperformance: +3,50 %
Platz 14
NervGen Pharma
Wochenperformance: -7,23 %
Wochenperformance: -7,23 %
Platz 15
flatexDEGIRO
Wochenperformance: -14,70 %
Wochenperformance: -14,70 %
Platz 16
MiniMax Group
Wochenperformance: -26,73 %
Wochenperformance: -26,73 %
Platz 17
Jiangxi Copper (H)
Wochenperformance: -7,10 %
Wochenperformance: -7,10 %
Platz 18
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