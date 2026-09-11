Wo lohnt ein Einstieg?

Am Donnerstag setzte sich die Aktie jedoch deutlich gegen die schwache Gesamtmarktentwicklung zur Wehr. Das ist aus technischer Sicht interessant, denn die Bewegung könnte darauf hindeuten, dass der kurzfristige Abwärtstrend bald beendet wird.

Zunächst war ein Ausbruchsversuch über das Vorgängerhoch von Ende Mai des vergangenen Jahres bei 286,80 Euro gescheitert. Anschließend geriet die Aktie unter Druck und bewegte sich in einem Abwärtstrend. Dabei fiel sie genau auf den 50-Tage-Durchschnitt bei 272,10 Euro zurück, der im Chart als blaue Linie dargestellt wird.

Gleichzeitig gibt es derzeit keine eindeutigen Signale für eine größere Trendwende nach unten. Das spricht dafür, dass die Aktie möglicherweise Anlauf für einen erneuten Ausbruchsversuch über die Maihochs aus 2025 nimmt.

Ein klares Signal für diese Entwicklung wäre ein Tagesschluss oberhalb von 285,50 Euro. Dann würde sich die Wahrscheinlichkeit für einen nachhaltigen Ausbruch deutlich erhöhen. Längerfristige Ziele sind bei 321,20 und 342,30 Euro angesiedelt.

Allerdings ist auch ein weiterer Rücksetzer möglich. Die Aktie könnte noch eine zweite Korrekturwelle starten und dabei bis in den Bereich von 265,00 Euro fallen. Ein solcher Rückgang könnte anschließend neue Kräfte freisetzen und damit die Grundlage für den erwarteten Ausbruch schaffen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 292,00 Euro

Kursziele : 321,20 und 342,30 Euro

Renditechance via DN32VP : 250 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Börse AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN32VP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,25 - 2,33 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 257,6539 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG KO-Schwelle: 257,6539 Euro akt. Kurs Basiswert: 279,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 342,30 Euro Hebel: 12,02 Kurschance: + 250 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY6X58 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,79 - 2,87 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 308,0196 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG KO-Schwelle: 308,0196 Euro akt. Kurs Basiswert: 279,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,76 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.