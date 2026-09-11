Jetzt wird’s wieder interessant!

Im gestrigen Handel fiel das Papier bis auf 1.061 US-Dollar und damit fast bis zum 200-Tage-Durchschnitt zurück, der im Chart als rote Linie dargestellt wird. Dieser Bereich könnte nun als wichtige Unterstützung dienen. Möglich ist daher, dass die Korrektur nach dem vorherigen Ausbruch langsam zu Ende geht. Auch der MACD und der RSI liefern Hinweise darauf, dass sich die Situation stabilisieren könnte.

Mitte Juli dieses Jahres gelang BlackRock der Ausbruch aus einem fast einjährigen Abwärtstrend. Dafür musste die Aktie die Marke von 1.070 US-Dollar überwinden. In der Folge stieg der Kurs bis auf 1.181 US-Dollar. Dort erreichte die Aufwärtsbewegung zunächst ihren Höhepunkt. Anschließend geriet die Aktie deutlich unter Druck, nachdem sich das erwartete Signal für eine Trendwende bestätigt hatte.

Aus übergeordneter Sicht wird der BlackRock-Aktie weiterhin Potenzial nach oben zugetraut. Das erste größere Ziel liegt bei den Vorgängerhochs von 1.194 US-Dollar aus Oktober letzten Jahres. Sollte auch diese Marke überwunden werden, könnte sogar ein neues Rekordziel bei 1.281 US-Dollar erreichbar sein.

Wichtig bleibt allerdings die Marke von 1.032 US-Dollar. Spätestens in diesem Bereich sollte die Aktie wieder nach oben drehen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass BlackRock erneut in den zuvor verlassenen Abwärtstrend zurückfällt. In diesem Fall könnte sich der Verkaufsdruck verstärken und einen Rückgang bis auf 975,60 US-Dollar auslösen.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 1.100 US-Dollar

Kursziel : 1.181 und 1.194 US-Dollar

Renditechance via DU9GGD : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BlackRock Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9GGD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,99 - 1,00 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 954,1212 US-Dollar Basiswert: BlackRock Inc. KO-Schwelle: 954,1212 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.068,20 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1.194 US-Dollar Hebel: 9,20 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4GZE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,11 - 1,12 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.193,393 US-Dollar Basiswert: BlackRock Inc. KO-Schwelle: 1.193,393 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.068,20 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,18 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.