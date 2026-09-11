Silber im Plus +0,65 % binnen 24h

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 23,25037USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 64,01USD ein Wert von 13.766,2USD geworden – ein Gewinn von +175,32 %.

Silber gewinntund notiert bei 64,01. Die Bewegung deutet auf anhaltende Unterstützung durch Investoren hin.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Druck auf Silber durch höhere Inflationserwartungen, Ölpreise, Renditen, einen starken Dollar und eine mögliche Fed-Zinserhöhung. Technisch gelten 64–68 Dollar als wichtige Erholungszone; ein nachhaltiger Anstieg über 70/71 wäre bullisch, ein Bruch der Abwärtstrendlinie bearish, mit Unterstützung um 50. US-Anleiherückkäufe und ETF-Zuflüsse könnten Gold und Silber stützen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.