MHP Hotel: Umsatzplus von 25 % – Prognose angepasst, Portfolio wächst
MHP verzeichnet 2026 kräftiges Umsatzwachstum, kämpft jedoch mit Margendruck, geopolitischen Risiken und einem verhaltenen Hochlauf zentraler Hotelprojekte.
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- Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 25,1 % auf 99,3 Mio. Euro; der Hotelumsatz erhöhte sich um 25,3 % auf 98,4 Mio. Euro.
- Das bereinigte operative EBITDA verbesserte sich gegenüber dem um einen Einmaleffekt bereinigten Vorjahreswert um rund 1,9 Mio. Euro auf 0,2 Mio. Euro.
- Die Hotelauslastung lag bei 72,0 %, die durchschnittliche Zimmerrate bei 219 Euro und der RevPAR bei 158 Euro – jeweils leicht unter dem Vorjahresniveau.
- Geopolitische Spannungen führten zu einer geringeren Nachfrage aus den arabischen Golfstaaten; zusätzlich belasteten gestiegene Energiekosten und eine verhaltene Nachfrage im Gastronomiegeschäft die Margen.
- MHP senkte die Jahresprognose 2026: Erwartet werden nun 220–225 Mio. Euro Konzernumsatz und rund 8 Mio. Euro EBITDA, nach zuvor rund 225 Mio. Euro Umsatz und über 10 Mio. Euro EBITDA.
- Das langfristige Wachstum soll durch das Conrad Hamburg, das Hyatt Regency Vienna und ab 2027 das künftige Sheraton Vienna vorangetrieben werden; der Hochlauf des Conrad Hamburg verläuft allerdings langsamer als geplant.
Der Kurs von MHP Hotel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,80 % im
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