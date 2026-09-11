ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Gea Group auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 78 Euro
- Barclays hebt Gea-Kursziel auf 78 Euro an
- Barclays stuft Gea deutlich auf Overweight hoch
- Attraktive Bewertung und günstige Investitionslage
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea von 70 auf 78 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Anlagenbauer könne mit seinem qualitativ starken Geschäft und seiner attraktiven Bewertung punkten, wenn die Anleger nach Anlagemöglichkeiten abseits des KI-Booms suchten, schrieb Timothy Lee am Donnerstag. Die Investitionslage an den Endmärkten von Gea bleibe günstig. Zudem sieht Lee Spielraum für höhere Margenambitionen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 09:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von -1,08 %/+20,56 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 78 Euro
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