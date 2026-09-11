Zweistellige Dividendenrendite: Wo ist das Risiko?

Ironischerweise hat man sich eines Systems bedient, dass die Iraner unter den ersten Wirtschaftssanktionen erfunden haben: den ship-to-ship-Transport. Dabei fahren Tanker durch die Meerenge, deren Route "genehmigt" ist und geben ihre Ladung an Reedereien weiter, die auf der Abschussliste des Iran stehen.

Die Straße von Hormus ist faktisch geschlossen: hier geht kein Tropfen Rohöl mehr durch. Auch andere Wege, das Erdöl aus dem Nahen Osten zu transportieren, sind unsicher geworden.

Mittlerweile ist dieses System aber auch zu risikoreich, die Schiffe werden vom Iran beschossen. Dem folgen Vergeltungsaktionen der USA.

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Die Reedereien unterdes nehmen erhebliche Risikoaufschläge für ihre Fahrten.

Im neuen Dividendenradar bei Börse, Baby! nehmen daher Krischan Orth und Dividendenjäger Ingo Kolf die Tanker-Aktie International Seaways unter die Lupe.

Die Reederei profitiert aktuell von explodierenden Frachtraten, längeren Öltransportwegen und geopolitischen Spannungen. Die Dividende wurde innerhalb eines Jahres um mehr als 550 Prozent erhöht. Doch ist diese Ausschüttung nachhaltig – oder steckt hinter der Traumrendite ein hohes Risiko?

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Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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