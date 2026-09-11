AKTIE IM FOKUS
Flatexdegiro sacken vorbörslich ab - Wechsel im Aufsichtsrat
- Flatexdegiro-Aktien fast zehn Prozent im Minus
- Aktien fallen auf den tiefsten Stand seit Mai
- Lotter und Pfeifer verlassen den Aufsichtsrat
FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts abrupter Veränderungen im Aufsichtsrat sind die Aktien von Flatexdegiro vorbörslich um fast 10 Prozent eingeknickt auf das tiefste Niveau seit Mai. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Papiere des Onlinebrokers am Freitagmorgen 30,94 Euro.
Der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Hermann Lotter hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt und scheidet spätestens am 10. Oktober 2026 aus dem Gremium aus. Zum selben Zeitpunkt folgt ihm auch Martina Pfeifer. Für Börsianer wirft dies einige Fragen auf, vor allem das Tempo des Wechsels./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,13 % und einem Kurs von 31,04 auf Tradegate (11. September 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +26,42 %/+51,71 % bedeutet.
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Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
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Ich muss zugeben, dass ich diese Einschätzung ein Stück weit teile. Und dass es mir schon öfter aufgefallen ist, dass sich der Schnurrer immer wieder auf den Hochs meldet, um zum Kaufen aufzurufen. Statt z.B. an Tagen wie heute, wo sich die Aktie in einem Unterstützungsbereich befindet, von wo aus sie wieder hochlaufen könnte.
Was bist du bitte für ein peinlicher Blender? In so vielen Foren fällst du auf mit solchen Aussagen, von wegen du bist noch nicht so lange dabei, hunderte Prozent von Buchgewinnen, und so auch hier bei Flatex. Komisch! Im anderen Flatex Forum bist du bereits seit 2022 aktiv am pushen und schreibst Sachen wie:
Tja, was soll man raten. Vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht von mir.