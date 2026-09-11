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    HJ-Bericht 2026: Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32

    Trotz nahezu stabilem Umsatz im ersten Halbjahr 2026 verfehlte das Unternehmen seine Ziele deutlich: Sinkende Erträge und hohe Kosten belasten das Ergebnis spürbar.

    HJ-Bericht 2026: Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32
    • Der Umsatz lag im ersten Halbjahr 2026 mit 194,4 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau (195,0 Mio. Euro), blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück.
    • Das bereinigte operative EBITDA sank deutlich auf -1,4 Mio. Euro nach 22,1 Mio. Euro im Vorjahr; Ursachen waren Anlaufverluste in Litauen, schwache Nachfrage und stark gestiegene Kosten.
    • Besonders Chemikalien, Holz, Energie und Transport verteuerten sich infolge des Nahost-Konflikts teilweise um mehr als 50 %; Preiserhöhungen konnten erst ab Juni zunehmend weitergegeben werden.
    • Das Konzernergebnis verschlechterte sich auf -29,4 Mio. Euro nach -2,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; ohne die Anlaufverluste in Litauen hätte es bei -8,2 Mio. Euro gelegen.
    • Im Werk Pagiriai in Litauen wird die Kapazität vorübergehend für 12 bis 21 Monate angepasst bzw. stillgelegt. Dadurch sollen die operativen Verluste im zweiten Halbjahr um 5 bis 6 Mio. Euro sinken.
    • Für 2026 erwartet das Unternehmen weiterhin einen Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 383 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 10 bis 15 Mio. Euro; ohne Litauen-Anlaufverluste sollen es 34 bis 39 Mio. Euro sein.

    Der Kurs von Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 88,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,28 % im Minus.


    Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32

    -0,28 %
    -2,38 %
    -14,10 %
    -12,39 %
    -14,43 %
    -12,01 %
    ISIN:NO0013536169WKN:A4DFTR
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