HJ-Bericht 2026: Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32
Trotz nahezu stabilem Umsatz im ersten Halbjahr 2026 verfehlte das Unternehmen seine Ziele deutlich: Sinkende Erträge und hohe Kosten belasten das Ergebnis spürbar.
- Der Umsatz lag im ersten Halbjahr 2026 mit 194,4 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau (195,0 Mio. Euro), blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück.
- Das bereinigte operative EBITDA sank deutlich auf -1,4 Mio. Euro nach 22,1 Mio. Euro im Vorjahr; Ursachen waren Anlaufverluste in Litauen, schwache Nachfrage und stark gestiegene Kosten.
- Besonders Chemikalien, Holz, Energie und Transport verteuerten sich infolge des Nahost-Konflikts teilweise um mehr als 50 %; Preiserhöhungen konnten erst ab Juni zunehmend weitergegeben werden.
- Das Konzernergebnis verschlechterte sich auf -29,4 Mio. Euro nach -2,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; ohne die Anlaufverluste in Litauen hätte es bei -8,2 Mio. Euro gelegen.
- Im Werk Pagiriai in Litauen wird die Kapazität vorübergehend für 12 bis 21 Monate angepasst bzw. stillgelegt. Dadurch sollen die operativen Verluste im zweiten Halbjahr um 5 bis 6 Mio. Euro sinken.
- Für 2026 erwartet das Unternehmen weiterhin einen Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 383 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 10 bis 15 Mio. Euro; ohne Litauen-Anlaufverluste sollen es 34 bis 39 Mio. Euro sein.
Der Kurs von Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 88,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit
-0,28 % im Minus.
-0,28 %
-2,38 %
-14,10 %
-12,39 %
-14,43 %
-12,01 %
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