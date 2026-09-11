Zeitpunkt erneuter AfD-Verbotsdiskussion ist unklug

BERLIN (dpa-AFX) - Der Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder sieht den Zeitpunkt der wieder hochkochenden Diskussion über ein Verbotsverfahren gegen die AfD nach deren Wahlsieg in Sachsen-Anhalt kritisch. "Nach einer verlorenen Wahl ist das erstmal kein guter Moment", sagte der Experte vom Wissenschaftszentrum Berlin im ARD-"Morgenmagazin". Es könne der Eindruck entstehen, die politische Auseinandersetzung werde durch eine juristische ersetzt.

Man müsse sich mit der Partei aber "intensiv auseinandersetzen, weil sie Schlimmes im Schilde führt und weil sie nicht gut für diese Demokratie ist", erklärte er. Beim Scheitern eines Verbotsverfahrens sieht Schroeder zudem die Gefahr, dass die Partei daraus erheblichen Nutzen ziehen könnte. Die AfD würde dadurch ein "Prüfsiegel als demokratiekompatibel" erhalten und könnte behaupten, der Staat habe sie zu Unrecht verfolgt, erklärte er. Andererseits wiederum könne ein erfolgreicher Verbotsantrag den Staat bei der Umsetzung angesichts Zehntausender AfD-Mandatsträger an Grenzen bringen.