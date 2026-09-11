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    Abkopplung vom US-Dollar

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    Starke Resilienz als Vorboten für Gold- und Silberrallye?

    Abkopplung vom US-Dollar - Starke Resilienz als Vorboten für Gold- und Silberrallye?
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Die Preisentwicklung von Gold und Silber in den vergangenen Monaten ist vor dem Hintergrund der steigenden Bondrenditen ebenso bemerkenswert wie die zuletzt sehr starke negative Korrelation zum Dollar-Index. Ein Silber-Explorer bereitet sich auf einen starken Bullenmarkt vor.

     

    Der Silberexplorer Silver Hammer Mining (ISIN: CA8277331069, WKN: A3C4PX) arbeitet am Aufbau eines Portfolios mit Silberprojekten in den USA, Mexiko und Marokko. Im Juli wurden mit Stroud Resources und SilverMark Resources zwei Übernahmen angekündigt. Im Zuge des noch zu finanzierenden Doppel-Deals wird der prominente Bergbauinvestor Eric Sprott zum größten Aktionär des an der Börse mit derzeit knapp 8 Mio. EUR bewerteten Unternehmens.

     

    Zum Portfolio von Stroud Resources gehört das Silber-Gold-Projekt Santo Domingo im mexikanischen Bundesstaat Jalisco. Für das Projekt wurde nun eine neue Mineralressourcenschätzung (MRE) veröffentlicht. 5,7 Mio. Tonnen Gestein mit einem Silbergehalt von 79 Gramm und einem Goldgehalt von 0,42 Gramm pro Tonne enthält die Lagerstätte in der gemessenen und angezeigten Kategorie. Das entspricht 14,3 Mio. Unzen Silber und 76.000 Unzen Gold. In der abgeleiteten Kategorie sieht die MRE weitere 8,3 Mio. Unzen Silber und 36.000 Unzen Gold.

     

    Silver Hammer Mining erwartet starken Bullenmarkt

     

    Silver Hammer CEO Peter Ball sieht sein Unternehmen für den „voraussichtlich starken Silber-Bullenmarkt“ mit dem erweiterten Portfolio „gut positioniert.“ Mit seinem Optimismus im Hinblick auf den Silberpreis steht Ball nicht allein. Die Anzeichen für eine neue Rallye an den Edelmetallmärkten mehren sich.

     

    Zu den aktuellen Auffälligkeiten im Markt gehört die starke negative Korrelation zwischen dem Dollar-Index (DXY) und den Edelmetallen Gold und Silber. Die inverse Beziehung ist normal, ihre derzeitige Ausprägung ist es nicht. Zuletzt lag die Korrelation von Gold und DXY bei -0,88, die Korrelation von Silber und DXY bei -0,83.

     

    „Diese Werte befinden sich im Vergleich zu ihren jeweiligen historischen Daten im dritten Perzentil für Gold und im vierten Perzentil für Silber“, sagt StoneX Marktanalyst David Scutt. Und fügt hinzu: „Da der DXY knapp über einem wichtigen Unterstützungsniveau liegt, deutet ein Abwärtsausbruch des DXY, sollte diese extreme Beziehung bestehen bleiben, auf ein erhöhtes Risiko erneuter Aufwärtsbewegungen im gesamten Edelmetallkomplex hin.“ Nicht zuletzt eine Fortsetzung der jüngsten Yen-Stärke könnte den Greenback unter Druck setzen.

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