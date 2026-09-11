Nano One treibt das Projekt der Development Company zum Aufbau einer LFP-Kathodenproduktion in Kanada voran

Das Projekt sieht eine geplante Kathodenproduktionsanlage mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr vor, die potenziell auf bis zu 100.000 Tonnen pro Jahr erweitert werden kann

Vancouver (Kanada), den 11. September 2026 / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, treibt sein erstes Entwicklungsunternehmen („Canada DevCo“ oder das „Projekt“) als Teil seiner Strategie voran, die Produktion von Lithium-Eisenphosphat-Kathoden („LFP“) in Kanada aufzubauen.

Das Unternehmen hat eine Standortbewertungsstudie eingeleitet, um potenzielle Standorte für eine geplante Kathodenproduktionsanlage mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr zu prüfen, deren Produktionskapazität auf bis zu 100.000 Tonnen pro Jahr erweitert werden könnte. Das Projekt zielt darauf ab, die Märkte für Energiespeichersysteme (ESS), Elektrofahrzeuge (EV) und Verteidigung in Kanada und weltweit zu bedienen.

Ziel der Studie ist es, bevorzugte Standortoptionen zu identifizieren und Faktoren wie den Zugang zu Versorgungsnetzen und wichtiger Infrastruktur sowie relevante Genehmigungsverfahren zu bewerten. Die Arbeiten werden es Nano One ermöglichen, Optionen für Betriebsstandorte vorzubereiten, die für die laufenden Gespräche und Verhandlungen mit potenziellen Kunden und strategischen Partnern von entscheidender Bedeutung sein werden.

„Wir freuen uns, unser erstes Projekt der Entwicklungsgesellschaft voranzutreiben, das darauf abzielt, die operative Präsenz von Nano One über unsere bestehende Anlage in Candiac hinaus zu erweitern“, sagte Denis Geoffroy, COO von Nano One. „Es gibt eine zunehmende Nachfrage seitens der Kunden, dass die Branche LFP-Kathoden-Aktivmaterialien aus einer regional ausgerichteten und widerstandsfähigen Lieferkette bereitstellt. LFP-Kathoden sind ein kritischer Werkstoff, der für die Herstellung von Lithium-Batterien für ESS-, EV- und Verteidigungsanwendungen benötigt wird. Die Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern und Kunden für Canada DevCo schreiten voran.“

Kanadische Vorteile und strategische Ausrichtung

Kanada bietet wettbewerbsfähige Strompreise für die Industrie und eines der CO₂-ärmsten Stromnetze weltweit. Zusammen mit dem regionalen Zugang zu wichtigen Ausgangsmaterialien versetzt dies Nano One in eine gute Position, um die Produktion von LFP-Kathoden in Kanada aufzubauen. Das Canada DevCo-Projekt wird auf den Erfahrungen aus dem Betrieb der Anlage in Candiac aufbauen, was die technische Entwicklung, die Schulung und die Betriebsbereitschaft für zukünftige Produktionsanlagen unterstützen wird.

Diese Initiative ermöglicht es Nano One zudem, sich an den Strategien Kanadas in den Bereichen Automobilindustrie, Verteidigung und kritische Mineralien auszurichten. Die kanadische Liste kritischer Mineralien unterstreicht die Bedeutung von LFP und dessen Ausgangsmaterialien[1].

Durch die Verknüpfung kanadischer Ressourcen im Upstream-Bereich mit der Verarbeitung im Midstream-Bereich bis hin zur Zellfertigung im Downstream-Bereich zur Unterstützung von Endanwendungen wie ESS, Elektrofahrzeugen und Verteidigung wird das DevCo-Projekt das nationale Ziel unterstützen, mehr Wert aus seinen kritischen Mineralien zu schöpfen, widerstandsfähige industrielle Kapazitäten und eine regionalisierte Lieferkette aufzubauen sowie eine kohlenstoffärmere Wirtschaft voranzutreiben.

Aufbau einer kanadischen Lieferkette für Rohstoffe

Nano One konzentriert sich auf den Aufbau kürzerer und widerstandsfähigerer Lieferketten für Kunden weltweit. Dies spiegelt sich in der laufenden Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten wider, um Lithiumcarbonat, Phosphorsäure und Eisen in Batteriequalität für die künftige Produktion von LFP-Kathodenmaterialien zu entwickeln.

Das Unternehmen arbeitet mit zahlreichen Lieferanten in Kanada zusammen, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden, testet deren Materialien und durchläuft interne Validierungsprozesse, an denen sowohl das Forschungs- und Entwicklungszentrum in Burnaby als auch die Demonstrationsanlage in Candiac beteiligt sind.

Zwar verfügt Kanada über Zugang zu den für die Herstellung von LFP-Kathoden benötigten Rohstoffen, doch variieren deren Qualität, Verfügbarkeit und Entwicklungsstand. Nano One wird eine Reihe von Lieferanten bewerten, um die Produktqualität, die technische Eignung und deren Fähigkeit zur Deckung des künftigen Bedarfs zu prüfen.

Das Unternehmen legt einen besonderen Schwerpunkt auf Eisenrohstoffe. Kanada ist zwar ein bedeutender Lieferant von Eisenerz, doch die Sicherung lokaler Eisenrohstoffe mit geeigneten Eigenschaften ist entscheidend für den Aufbau einer regionalen Lieferkette - und diese Arbeit schreitet weiter voran.

Nano One evaluiert weiterhin Lieferoptionen für Lithium und Phosphat, wo eine größere Bandbreite potenzieller Quellen zur Verfügung steht. Potenzielle Lieferanten und Partner haben Proben zur Prüfung bereitgestellt. Diese Qualifizierungsarbeiten dauern an.

Entwicklungsarbeiten und Weg zur Markteinführung

Die ersten Entwicklungsarbeiten sind im Gange. Dazu gehört die technische Planung der standardisierten Anlage mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr auf Basis des „One-Pot LFP CAM“-Pakets, das, wie am 8. April 2026 bekannt gegeben, teilweise durch Mittel von Natural Resources Canada („NRCan“) unterstützt wird. Parallel dazu wird die Kundenqualifizierung am Standort Candiac fortgesetzt.

Die Canada DevCo treibt die globale LFP-Strategie voran, die in der Pressemitteilung von Nano One vom 26. August 2026 dargelegt wurde, wobei jedes Projekt auf der Grundlage seiner eigenen Vorzüge durch eine Kombination aus staatlichen und privaten Investitionen finanziert werden soll. Das Unternehmen geht davon aus, weitere Updates zu veröffentlichen, sobald die Standortbewertung, die Qualifizierung der Lieferkette und die Gespräche mit Partnern voranschreiten.

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Prozesstechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und genehmigungsfreundliche CAM-Produktion mit widerstandsfähigen Lieferketten ermöglichen. Die Technologie vermeidet Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regional bezogener Rohstoffe und verringert die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen in ausländischen Lieferketten.

Modulare Anlagen sind auf weniger Prozessschritte ausgelegt, um Investitionskosten, Energieverbrauch und Umweltbelastung zu senken sowie die Markteinführung, Fertigung und Zulassung zu beschleunigen. Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgen im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während Pilotprojekte, Demonstrationen und die kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind. Dort wird das Unternehmen von einem Team unterstützt, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Kathodenfertigung verfügt und weltweit Zellhersteller beliefert.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie „Design-One-Build-Many“ von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der USA, Québecs und British Columbias erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

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Tel.: +1 (604) 420-2041

E-Mail: ir@nanoone.ca

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die Strategie des Unternehmens, die Produktion von LFP-Kathoden in Kanada durch den Ausbau und die Gründung der Canada DevCo voranzutreiben; die erwartete Struktur, die Vorteile und die Finanzierung des DevCo-Modells, einschließlich der Möglichkeit, die Technologie, das Engineering und die Dienstleistungen von Nano One mit Partnern zu kombinieren, die Baukapital und Abnahmeverpflichtungen einbringen, sowie die Finanzierung von Projekten auf der Grundlage ihrer eigenen Vorzüge durch eine Kombination aus staatlichen und privaten Investitionen; die geplante Kathodenproduktionsanlage mit einer Kapazität von 25 ktpa und die potenzielle Erweiterung der Produktionskapazität auf bis zu 100 ktpa; die Durchführung und Ergebnisse von Standortbewertungsstudien, einschließlich der Ermittlung bevorzugter Standortoptionen, der Bewertung des Zugangs zu Versorgungsnetzen, der Infrastruktur und der Genehmigungsabläufe sowie der Vorbereitung betriebsbereiter Standortoptionen; frühe Entwicklungsarbeitsstränge, einschließlich der technischen Planung des standardisierten Anlagenentwurfs mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr und des Erhalts der angekündigten erwarteten Finanzmittel von der kanadischen Regierung/NRCan sowie weiterer staatlicher Zuschüsse und Darlehen; Maßnahmen zur Kundenqualifizierung am Standort Candiac und die Übertragung der dort gewonnenen Betriebserfahrungen auf künftige Produktionsanlagen; den Fortschritt und die Ergebnisse von Gesprächen und Kontakten mit potenziellen Kunden, strategischen Partnern, Lieferanten und staatlichen Akteuren; die Qualifizierung regionaler Lieferanten von Lithiumcarbonat, Phosphorsäure, Eisen und Anlagenausrüstung sowie den Aufbau einer kanadischen und verbündeten Lieferkette; die Eignung des Projekts für die Belieferung der Märkte für Energiespeichersysteme (ESS), Elektrofahrzeuge (EV) und Verteidigung; die erwarteten Vorteile der kanadischen Industriestromkosten, des kohlenstoffarmen Stroms und des regionalen Zugangs zu Rohstoffen sowie die Übereinstimmung mit den kanadischen Strategien für die Automobilindustrie, die Verteidigung und kritische Mineralien; und die Erwartung des Unternehmens, weitere Updates bereitzustellen. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von Begriffen wie „glauben“, „erwarten“, „voraussehen“, „planen“, „beabsichtigen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „könnte“, „wird“, „sollte“, „laufend“, „Ziel“, „Zielsetzung“, „ermutigt“, „prognostiziert“, „potenziell“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke sowie an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „eintreten werden“.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Schätzungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar und können dies auch nicht sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Erhalt des Gesamtbetrags der angekündigten erwarteten Finanzierung durch die kanadische Regierung/NRCan sowie anderer staatlicher Zuschüsse und Darlehen; die Verwendung der Erlöse; die Qualität, Verfügbarkeit und den Entwicklungsstand kanadischer Rohstofflieferanten für Lithiumcarbonat, Phosphorsäure und Eisen, die den Anforderungen, technischen Spezifikationen und Zeitplänen des Unternehmens entsprechen; die Ergebnisse der Standortbewertungsstudie und die Fähigkeit des Unternehmens, einen geeigneten Standort zu akzeptablen Bedingungen und innerhalb akzeptabler Zeitrahmen zu identifizieren und zu sichern, auch im Hinblick auf die Genehmigungen; laufende Produkt- und Prozessverbesserungen sowie Innovationen als potenzielle zusätzliche Umsatzmöglichkeiten für das Unternehmen; die Bemühungen des Unternehmens, regionale Lieferketten für das Projekt und seine Partner risikoarmer zu gestalten; allgemeine und globale wirtschaftliche sowie regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die fristgerechte Umsetzung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologien, Lieferketten sowie Plänen für den Bau und Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; Risiken im Zusammenhang mit Kostenüberschreitungen, Verzögerungen und Herausforderungen bei der Umsetzung im Rahmen von Planungs-, Beschaffungs-, Bau- und Skalierungsaktivitäten; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen, die mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen Akteuren zustande kommen könnten; die Umsetzung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalquellen abhängig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens durch Lizenzen, Joint Ventures und eigenständige Produktion; die Bemühungen des Unternehmens, widerstandsfähige und nachhaltige Lieferketten für kritische Mineralien und Batteriematerialien aufzubauen; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; sowie weitere Risikofaktoren, wie sie im Jahresinformationsformular von Nano One vom 25. März 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das damals endende Geschäftsjahr sowie in den jüngsten Wertpapiermeldungen des Unternehmens aufgeführt sind, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hierin durch Verweis Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

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[1] Government of Canada, “Government of Canada Releases Updated Critical Minerals List,” June 10, 2024. https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2024/06/governm ...

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Die Nano One Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,54 % und einem Kurs von 0,526EUR auf Tradegate (11. September 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.