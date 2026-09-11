Hi-View Resources bringt seine nicht über Broker vermittelte Flow-Through-Finanzierungsrunde zum Abschluss

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 11. September 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 13. August 2026 und 4. September 2026 seine nicht über Broker vermittelte Privatplatzierung von Charity-Flow-Through-Einheiten (die „Charity-FT-Einheiten“) nunmehr abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat 5.757.231 Charity-FT-Einheiten zum Preis von 0,40 $ pro Charity-FT-Einheit ausgegeben und damit einen Bruttoerlös in Höhe von 2.302.892 $ erzielt (die „Platzierung“).

Jede Charity-FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine „Stammaktie“) und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder vollständige Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens, die keine Flow-Through-Aktie ist (jeweils eine „Warrant-Aktie“ und zusammen mit den Stammaktien und Warrants die „Wertpapiere“), zu einem Preis von 0,42 $ je Warrant-Aktie zu erwerben. Jede Stammaktie und jeder halbe Warrant qualifizieren sich als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Income Tax Act.

Die Erlöse aus der Privatplatzierung werden zur Finanzierung förderfähiger „kanadischer Explorationsausgaben“ verwendet, die als „Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Minerale“ im Sinne des Income Tax Act (Kanada) sowie als „BC Flow-Through-Bergbauausgaben“ im Sinne des Income Tax Act (British Columbia) eingestuft werden (zusammen die „qualifizierenden Ausgaben“) und im Zusammenhang mit den Projekten des Unternehmens in British Columbia anfallen. Das Unternehmen wird qualifizierte Aufwendungen mit einem Wirkungsdatum spätestens zum 31. Dezember 2026 in einer Höhe abtreten, die nicht geringer ist als der Gesamtbetrag der Bruttoerlöse aus der Ausgabe der Charity-FT-Einheiten, und diese Aufwendungen bis zum 31. Dezember 2027 tätigen. Die Flow-Through-Aufwendungen für den Abbau kritischer Minerale sind für berechtigte Privatanleger für eine bundesstaatliche Investitionssteuergutschrift von 30 % berechtigt. Für Privatanleger, die in der Provinz British Columbia ansässig oder dort steuerpflichtig sind, sind die qualifizierten Aufwendungen zusätzlich für die weitere Steuergutschrift von 20 % gemäß des Income Tax Act (British Columbia) berechtigt.