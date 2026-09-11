Deutsche Bank-Zertifikat mit 19%-Chance und 37% Sicherheitspuffer

Da die höhere Ertragsdynamik die Profitabilität der Bank erhöhen werde und sich steigende Leitzinsen ebenfalls positiv auf das Gesamtergebnis auswirken werden, hoben die Experten von Goldman Sachs das Kursziel von 37 auf 43,75 Euro an und stuften den Wert von „neutral“ auf „kaufen“ hoch.

Anlage-Idee: Wer auf dem aktuell hohen Kursniveau eine Investition in die nach wie vor als „leicht unterbewertet“ eingestufte Deutsche Bank-Aktie ins Auge fasst und auch im Falle einer schwächeren Entwicklung des Aktienkurses hohe Renditen erzielen möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Deutsche Bank-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Deutsche Bank-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 22 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 27. Dezember 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 42 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE000HF0B2Z0), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 42 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. Dezember 2027, aktivierte Barriere liegt bei 22 Euro. Beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 35,01 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 35,32 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 35,32 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Dezember 2027 einen Bruttoertrag von 18,91 Prozent (gleich 15 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 37,16 Prozent auf 22 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Deutsche Bank-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 22 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 35,32 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.