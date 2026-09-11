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    Besonders beachtet!

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    flatexDEGIRO - Aktie bricht ein -6,17 % - 11.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die flatexDEGIRO Aktie bisher Verluste von -6,17 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der flatexDEGIRO Aktie.

    Besonders beachtet! - flatexDEGIRO - Aktie bricht ein -6,17 % - 11.09.2026
    Foto: 641210013

    flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    flatexDEGIRO aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 11.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die flatexDEGIRO Aktie. Sie fällt um -6,17 % auf 32,11. Die Talfahrt der flatexDEGIRO Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 32,11, mit einem Minus von -6,17 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei flatexDEGIRO abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -7,39 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um -18,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,66 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -6,76 % verloren.

    Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich +0,51 % im Plus-Minus-Bereich. flatexDEGIRO entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    flatexDEGIRO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,37 %
    1 Monat -10,66 %
    3 Monate -7,39 %
    1 Jahr +23,53 %
    Stand: 11.09.2026, 09:30 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur flatexDEGIRO Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang auf rund 31,30 Euro, zeitweise etwa 12 Prozent, sowie einen möglichen Unterstützungsbereich. Diskutiert werden der überraschende Rücktritt des Aufsichtsratschefs und ein wachsender Einfluss Förtschs. Die August-Kennzahlen gelten im Jahresvergleich als ordentlich. Zudem geht es um die Abgrenzung zu Trade Republic, Gebühren und Festgeldzinsen, Innovationen, Altersvorsorge und weiteres Kundenwachstum.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber flatexDEGIRO eingestellt.

    Zur flatexDEGIRO Diskussion

    Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,45 Mrd.EUR € wert.

    Flatexdegiro sacken vorbörslich ab - Wechsel im Aufsichtsrat


    Angesichts abrupter Veränderungen im Aufsichtsrat sind die Aktien von Flatexdegiro vorbörslich um fast 10 Prozent eingeknickt auf das tiefste Niveau seit Mai. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Papiere des Onlinebrokers am …

    Dax mit Stabilisierungsversuch vor US-Inflationsdaten


    Der Dax könnte am Freitag einen Stabilisierungsversuch wagen. Angesichts der weiter steigenden Ölpreise und vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA hält sich die Kaufbereitschaft der Anleger aber in Grenzen. Eine Stunde vor Handelsbeginn …

    Almonty Industries, Northern Data & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Plus, mit +0,87 %. ING Group notiert im Plus, mit +1,14 %.

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    Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    flatexDEGIRO

    -5,56 %
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    +23,28 %
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    +737,44 %
    +2.767,56 %
    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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