ROUNDUP/Strategie-Streit
Flatexdegiro-Aufsichtsratschef geht - Kursrutsch
- Zwei Aufsichtsräte verlassen Flatexdegiro vorzeitig
- Lotter tritt zurück, Müller wird Interimschef
- Streit über Strategie löst die Rücktritte aus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen unterschiedlicher Auffassungen zu strategischen Unternehmensfragen verlassen gleich zwei Aufsichtsratsmitglieder des Onlinebrokers Flatexdegiro das Gremium. Der Aufsichtsratsvorsitzende, Hans-Hermann Lotter, habe sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Über den Entschluss habe er in einer Aufsichtsratssitzung persönlich informiert. Sein Stellvertreter Stefan Müller wurde mit sofortiger Wirkung interimistisch zum Aufsichtsratschef gewählt. Mit Martina Pfeifer verlässt zudem ein weiteres Mitglied das Gremium. Die Reaktion an der Börse fiel harsch aus.
Am Freitagmorgen sackte die Flatex-Aktie zunächst um elf Prozent ab, die Verluste dann aber etwas eindämmen. Zuletzt stand sie noch knapp 9 Prozent im Minus. Für Börsianer wirft der Weggang der beiden Aufsichtsräte offenbar einige Fragen auf - vor allem mit Blick auf das Tempo des Wechsels.
Lotter werde spätestens am 10. Oktober 2026 aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, teilte Flatex weiter mit. An diesem Tag werde auch Pfeifer das Gremium verlassen. Diese Entscheidung beruht laut Mitteilung auf "unterschiedlichen Auffassungen zu wesentlichen Fragen hinsichtlich der künftigen strategischen Ausrichtung und Positionierung des Unternehmens."
Der Aufsichtsrat will umgehend die Suche nach geeigneten Kandidaten einleiten. Das Gremium hat ursprünglich insgesamt fünf Mitglieder./lew/nas/men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,44 % und einem Kurs von 32,30 auf Tradegate (11. September 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +23,15 %/+47,78 % bedeutet.
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Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
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Ich muss zugeben, dass ich diese Einschätzung ein Stück weit teile. Und dass es mir schon öfter aufgefallen ist, dass sich der Schnurrer immer wieder auf den Hochs meldet, um zum Kaufen aufzurufen. Statt z.B. an Tagen wie heute, wo sich die Aktie in einem Unterstützungsbereich befindet, von wo aus sie wieder hochlaufen könnte.
Was bist du bitte für ein peinlicher Blender? In so vielen Foren fällst du auf mit solchen Aussagen, von wegen du bist noch nicht so lange dabei, hunderte Prozent von Buchgewinnen, und so auch hier bei Flatex. Komisch! Im anderen Flatex Forum bist du bereits seit 2022 aktiv am pushen und schreibst Sachen wie:
Tja, was soll man raten. Vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht von mir.