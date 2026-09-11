🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. GaLaBau / ...

    Für Sie zusammengefasst
    • GaLaBau-Branchenreport 2026 bündelt zentrale Daten
    • GaLaBau erzielt 2025 rund 11,11 Milliarden Euro
    • 131.746 Beschäftigte arbeiteten 2025 in der Branche
    OTS - Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. GaLaBau / ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Zahlen, Trends, Perspektiven: GaLaBau-Branchenreport 2026 erschienen (FOTO)
    Bad Honnef (ots) - Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) veröffentlicht im September 2026 den neuen GaLaBau-Branchenreport. Die jährlich erscheinende Publikation bündelt aktuelle Kennzahlen, Entwicklungen und wirtschaftliche Zusammenhänge des Garten- und Landschaftsbaus in Deutschland. Als umfassende Gesamtschau des GaLaBau-Marktes bietet sie Betrieben, Verbänden, Politik, Wissenschaft und Medien eine zentrale Faktenbasis für die Einordnung einer Branche, für die es in dieser Breite keine vergleichbare Datensammlung gibt.

    Mehr als eine Momentaufnahme

    Wie entwickelt sich der Gesamtmarkt? Welche Auftraggeberinnen und Auftraggeber gewinnen oder verlieren an Bedeutung? Wie verändern sich Beschäftigung, Kosten und Produktivität - und welche Faktoren bestimmen die weitere Entwicklung? Der Branchenreport führt aktuelle Daten mit längerfristigen Auswertungen zusammen und macht so sichtbar, was hinter einzelnen Jahreszahlen steckt. Grundlage dafür sind unter anderem die umfangreichen Wirtschaftsdaten des BGL: Seine Mitgliedsbetriebe stehen heute für rund 63 Prozent des gesamten Branchenumsatzes. Allein 2025 erwirtschaftete der deutsche GaLaBau 11,11 Milliarden Euro; 131.746 Menschen waren in den Betrieben beschäftigt.

    Wer die wirtschaftliche Lage und die Zukunft des Garten- und Landschaftsbaus fundiert beurteilen will, braucht mehr als einzelne Kennzahlen. Der Branchenreport ordnet die wichtigsten Daten ein, zeigt Entwicklungen über längere Zeiträume und schafft damit eine belastbare Referenz für Branche, Politik, Medien und Marktpartner. Der GaLaBau-Branchenreport 2026 ist ab sofort kostenfrei digital unter http://www.galabau.de/branchenreport abrufbar.

    Pressekontakt:

    Katrin Block (Pressesprecherin)
    Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. Alexander-von-Humboldt-Straße 4, 53604 Bad Honnef
    Tel: 02224 7707-17, E-Mail: mailto:k.block@galabau.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117960/6350037 OTS: Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. G aLaBau / Grün in die Stadt







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    OTS Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. GaLaBau / ... Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) veröffentlicht im September 2026 den neuen GaLaBau-Branchenreport. Die jährlich erscheinende Publikation bündelt aktuelle Kennzahlen, Entwicklungen und wirtschaftliche …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     