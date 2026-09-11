MORGAN STANLEY stuft NOVO NORDISK auf 'Underweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Novo Nordisk bei einem unveränderten Kursziel von 250 dänischen Kronen von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Bewertung des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate spiegle mittelfristig maue Wachstumsperspektiven noch nicht angemessen wider, schrieb Thibault Boutherin am Freitag. Gleiches gelte für die Bedeutung des näher rückenden Patentauslaufs von Semaglutid. Die gut laufende Abnehmpille werde dies nicht gänzlich kompensieren können./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 37,22EUR auf Tradegate (11. September 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY
Analyst: Thibault Boutherin
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Thibault Boutherin
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
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