MORGAN STANLEY stuft NOVO NORDISK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Novo Nordisk bei einem unveränderten Kursziel von 250 dänischen Kronen von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Bewertung des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate spiegle mittelfristig maue Wachstumsperspektiven noch nicht angemessen wider, schrieb Thibault Boutherin am Freitag. Gleiches gelte für die Bedeutung des näher rückenden Patentauslaufs von Semaglutid. Die gut laufende Abnehmpille werde dies nicht gänzlich kompensieren können./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 37,22EUR auf Tradegate (11. September 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY

Analyst: Thibault Boutherin

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,00 € , was einem Rückgang von -10,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer