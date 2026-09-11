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    AKTIE IM FOKUS

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    Skepsis von Morgan Stanley drückt Novo Nordisk auf Juni-Niveau

    Für Sie zusammengefasst
    • Morgan Stanley stuft Novo Nordisk auf Underweight
    • Aktie fällt um 2,5 Prozent auf rund 279 Kronen
    • Patentablauf von Semaglutid belastet die Aussichten
    AKTIE IM FOKUS - Skepsis von Morgan Stanley drückt Novo Nordisk auf Juni-Niveau
    Foto: Novo Nordisk A/S

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die skeptische Einstufung von Morgan Stanley hat die Aktien von Novo Nordisk am Freitag auf das tiefste Niveau seit Juni zurückgeworfen. Dort verloren die Papiere des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate gut 2,5 Prozent auf rund 279 Kronen.

    Morgan-Stanley-Experte Thibault Boutherin hatte sie beim unveränderten Kursziel von 250 Kronen auf "Underweight" abgestuft. Die Bewertung der Novo-Aktie spiegle mittelfristig maue Wachstumsperspektiven noch nicht angemessen wider, schrieb er. Gleiches gelte für die Bedeutung des näher rückenden Patentauslaufs von Semaglutid Anfang der 2030er-Jahre. Novo erziele immerhin 2026 Dreiviertel seiner Umsätze mit dem Wirkstoff. Die gut laufende Abnehmpille werde den Gegenwind für die Dänen nicht gänzlich kompensieren können.

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    Ihre Chancen dürften auf dem Kapitalmarkttag am 21. September im Fokus stehen, so Boutherin weiter. Zudem sieht er die allgemeinen Geschäftsprioritäten als Thema. Nennenswerte Impulse für die Anlagestory erwartet er allerdings nicht. Auch nach der Kapitalmarktveranstaltung sieht er kaum Trigger am Horizont, es sei denn es gäbe eine größere Übernahme./ag/jha/

    Novo Nordisk

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    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 37,11 auf Tradegate (11. September 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 276,25DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 300,00DKK was eine Bandbreite von +568,27 %/+701,92 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novo Nordisk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung und die Hoffnung auf eine Erholung. Charttechnisch gelten der Bruch der 38- und 200-Tage-Linie sowie die Unterstützung bei etwa 38 Euro als kritisch; über 40 Euro wäre eine Stabilisierung möglich. Einige sehen die Aktie als günstig bewertet und rechnen langfristig mit Kursen über 50 Euro. Als Fundamentaldaten werden die Pipeline, mögliche Wachstumstreiber in China, der wachsende Adipositasmarkt und positive Wegovy-Daten bei Kindern genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

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    dpa-AFX
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