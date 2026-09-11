Skepsis von Morgan Stanley drückt Novo Nordisk auf Juni-Niveau

Als Mittel- Langfristiger Anleger ist der Kurs aktuell eigentlich ein Segen um monatlich nachzukaufen (vorausgesetzt man will jetzt nicht entnervt das Handtuch werfen und aussteigen). Da man ja weiß dass der Markt weiter ständig wächst und 2027/2028 China eine größere Rolle für Novo spielen wird, kann man den wirklich günstigen Kurs nutzen um nachzulegen.

Novo ist weiterhin kein Pleitegeier-Unternehmen wie es der starke Kursrückgang eigentlich aussagen würde. Vieles wird aktuell auch durch Analysten "schlecht" geredet. Ich rede hier auch nicht von einer Übertreibung von 100+ Euro sondern bleibe dabei und warte auf eine wirklich "faire" Bewertung, die meines Erachtens gut oberhalb der 50 Euro liegen sollte.

Bis dahin nehme ich die Dividende dankend mit und reinvestiere sie bei Novo somit bleibt die Ausschüttung investiert und vergrößert zusätzlich meine Position.

Der Tag wird sicher noch kommen...





Ganz nebenbei bemerkt: Ich war gestern zur Entspannung in einem großen Saunaparadies hier in Deutschland und war erschreckt (bzw. musste feststellen) dass dort mindestens 3 von 5 Leuten stark adipös waren (ohne Jemandem zu Nahe treten zu wollen, da jeder selbst entscheidet wie er mit seinem Körper umgeht), Das war für mich jedoch eine aussagekräftige Beobachtung und deutlicher Indikator wo wir bald hinkommen... Noch Fragen wie die Zukunft aussehen wird?



