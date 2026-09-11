Apple: Ist die Aktie jetzt ein Kauf mit dem neuen Falt-Phone?

Apples neuer CEO John Ternus betonte, dass das "größere Display, das sich ebenso natürlich und intuitiv bedienen lässt wie ein iPad."

Apples neues faltbare iPhone wurde am Mittwoch mit beeindruckenden Funktionen und einem hohen Preis ab 1.999 US-Dollar in den USA vorgestellt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Analysten zufolge reicht die Strahlkraft der Marke Apple aus, um dem iPhone Duo zunächst starke Verkaufszahlen zu sichern. Doch sobald die Euphorie nachlässt, könnte der hohe Preis des Geräts in Verbindung mit Apples mangelnder klarer Vorstellung davon, wer eigentlich die Zielgruppe ist, es auf eine Nische wohlhabender Early Adopter beschränken – ein Muster, das diese Produktkategorie seit ihrer Einführung begleitet.

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Der Verkauf des iPhone 18 wird laut Experten auf 60 Millionen Stück für Q2 2026 taxiert, wie beispielsweise die Analysten der Citi in einer aktuellen Studie Anfang September schätzen.

Die Aktie von Apple ist in diesem Jahr aber schon überaus gut gelaufen. Ist also bereits das neue iPhone voll eingepreist?

Da sind die Analysten unterschiedlicher Meinung. Die BofA ist beispielsweise weiterhin positiv gestimmt und bewertet die Aktie mit einem Buy-Rating. Der Zielpreis wird aber leicht von 380 auf 370 US-Dollar korrigiert. das entspricht einem Kurspotenzial von rund 13,5 Prozent.

Auh die Analysten von Morgan Stanley sehen noch Potenzial. Sie bekräftigten ihr Overweight-Rating und setzen ein Kursziel von 360 US-Dollar für die Apple-Aktie. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 10,4 Prozent.

Auch wenn die Kursziele nicht waghalsig sind, so sieht Jefferies eher Potenzial auf der Unterseite. Die Analysten belassen Apple auf Underperform mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar. Dies würde ein Upside-Potenzial von rund 20 Prozent bedeuten.

Die Analyten sehen mehrheitlich noch ein knappes Potenzial nach oben für die Aktie, schätzen es aber nicht mehr allzu hoch ein, da nach ihrer Meinung viel zukünftiges Wachstum vom Markt eingepreist wurde. Ob man langfristig, auf den Kurs bezogen, das neue iPhone knicken kann, sollte man dann an den tatsächlichen Verkaufszahlen messen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 280,8EUR auf Tradegate (11. September 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

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