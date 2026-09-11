Börsenstart Europa - 11.09. - FTSE Athex 20 stark +1,31 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.573,01 PKT und steigt um +0,39 %. Top-Werte: Deutz +2,06 %, Bechtle +1,90 %, Kion Group +1,60 % Flop-Werte: flatexDEGIRO -5,64 %, IONOS Group -3,66 %, Lanxess -3,18 %

Der DAX bewegt sich bei 25.435,91 PKT und steigt um +0,43 %. Top-Werte: Siemens Energy +1,63 %, Münchener Rück +1,44 %, GEA Group +1,38 % Flop-Werte: BASF -2,03 %, SAP -1,38 %, BMW -1,35 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.935,93 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.

Top-Werte: Bechtle +1,90 %, freenet +1,45 %, Nordex +1,18 %

Flop-Werte: IONOS Group -3,66 %, Evotec -2,68 %, United Internet -1,94 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.293,31 PKT und steigt um +0,55 %.

Top-Werte: Siemens Energy +1,63 %, Intesa Sanpaolo +1,58 %, SAFRAN +1,52 %

Flop-Werte: BASF -2,03 %, SAP -1,38 %, BMW -1,35 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.891,39 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: STRABAG +3,41 %, PORR +1,45 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,66 %

Flop-Werte: voestalpine -0,56 %, Verbund Akt.(A) -0,41 %

Der CH 20 steht aktuell (09:59:00) bei 13.789,66 PKT und steigt um +0,44 %.

Top-Werte: Novartis +0,93 %, UBS Group +0,81 %, Swiss Re +0,73 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -1,71 %, Holcim -0,82 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.247,00 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: Nordea Bank Abp +0,98 %, Swedbank Shs(A) +0,96 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,86 %

Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -0,43 %, AstraZeneca -0,29 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 6.940,00 PKT und steigt um +1,31 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,56 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,35 %, Coca-Cola HBC +0,29 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -2,36 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,08 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,05 %