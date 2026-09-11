Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 11.09. - FTSE Athex 20 stark +1,31 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.435,91 PKT und steigt um +0,43 %.
Top-Werte: Siemens Energy +1,63 %, Münchener Rück +1,44 %, GEA Group +1,38 %
Flop-Werte: BASF -2,03 %, SAP -1,38 %, BMW -1,35 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.573,01 PKT und steigt um +0,39 %.
Top-Werte: Deutz +2,06 %, Bechtle +1,90 %, Kion Group +1,60 %
Flop-Werte: flatexDEGIRO -5,64 %, IONOS Group -3,66 %, Lanxess -3,18 %
Der TecDAX steht bei 3.935,93 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.
Top-Werte: Bechtle +1,90 %, freenet +1,45 %, Nordex +1,18 %
Flop-Werte: IONOS Group -3,66 %, Evotec -2,68 %, United Internet -1,94 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.293,31 PKT und steigt um +0,55 %.
Top-Werte: Siemens Energy +1,63 %, Intesa Sanpaolo +1,58 %, SAFRAN +1,52 %
Flop-Werte: BASF -2,03 %, SAP -1,38 %, BMW -1,35 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.891,39 PKT und steigt um +0,16 %.
Top-Werte: STRABAG +3,41 %, PORR +1,45 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,66 %
Flop-Werte: voestalpine -0,56 %, Verbund Akt.(A) -0,41 %
Der CH 20 steht aktuell (09:59:00) bei 13.789,66 PKT und steigt um +0,44 %.
Top-Werte: Novartis +0,93 %, UBS Group +0,81 %, Swiss Re +0,73 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -1,71 %, Holcim -0,82 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.247,00 PKT und steigt um +0,40 %.
Top-Werte: Nordea Bank Abp +0,98 %, Swedbank Shs(A) +0,96 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,86 %
Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -0,43 %, AstraZeneca -0,29 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 6.940,00 PKT und steigt um +1,31 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,56 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,35 %, Coca-Cola HBC +0,29 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -2,36 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,08 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,05 %
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