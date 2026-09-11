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    AKTIEN IM FOKUS

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    Ionos und United Internet von Restrukturierung belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Ionos-Aktien fallen um vier Prozent ans Vortagestief
    • United Internet korrigiert um gut drei Prozent
    • Einmalige Umbaukosten belasten die Ergebnisse 2026
    AKTIEN IM FOKUS - Ionos und United Internet von Restrukturierung belastet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Ionos sind am Freitag mit 4 Prozent Minus wieder an ihr Vortagestief zurückgekehrt. Die Papiere der Mutter United Internet weiteten derweil ihre Korrektur vom Monatshoch um gut 3 Prozent aus. Die beiden Töchter von United Internet, 1&1 sowie Ionos, haben jeweils ein Restrukturierungsprogramm aufgesetzt, das Kosten sparen soll. 1&1 senkte zudem wegen der anfallenden Einmal­kosten die Prognose für das operative Ergebnis 2026. Deren Aktien gaben nur leicht nach.

    Möglicherweise konzentrieren sich die Anleger bei United Internet und Ionos vor allem auf die Kosten, die für den Umbau zunächst anfallen. Für United Internet ergeben sich aus den beiden Programmen einmalige Aufwendungen von etwa 95 Millionen Euro, die das Ergebnis im Geschäftsjahr 2026 belasten. Ionos beziffert die Sonderkosten auf etwa 35 Millionen Euro.

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    Börsianer betonten allerdings, dass die Aufwendungen als einmaliger Sondereffekt in der Bilanz letztlich entsprechend bereinigt würden. Nach erfolgreicher Umsetzung winkten dann positive Ergebnisbeiträge./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

    Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 23,90 auf Tradegate (11. September 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -1,46 %/+24,09 % bedeutet.





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