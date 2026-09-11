Ionos und United Internet von Restrukturierung belastet

Börsianer betonten allerdings, dass die Aufwendungen als einmaliger Sondereffekt in der Bilanz letztlich entsprechend bereinigt würden. Nach erfolgreicher Umsetzung winkten dann positive Ergebnisbeiträge./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 23,90 auf Tradegate (11. September 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -1,46 %/+24,09 % bedeutet.