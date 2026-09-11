JPMorgan belässt Oracle auf 'Overweight' - Ziel 200 Dollar

Kommentar von Hochfeld vom 23.7.2026





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"Wenn Sie sich keine Sorgen um OpenAI machen, ist der Kauf weiterer Oracle-Aktien eine klare Sache. Ich glaube nicht, dass OpenAI seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann. Unabhängig davon hat Oracle im letzten Quartal neue Aufträge im Wert von 85 Milliarden US-Dollar erhalten, die nicht mit OpenAI zusammenhängen. Oracle prognostiziert für das Geschäftsjahr 2030 einen bereinigten Gewinn je Aktie (Non-GAAP) von 21 US-Dollar bei einem Umsatz von 225 Milliarden US-Dollar, wovon 170 Milliarden US-Dollar auf sonstige Erträge (OCI) entfallen. Googles Cloud-Umsatzwachstum von 82 % ist ein gutes Beispiel dafür. Die Ängste und die allgemeine Stimmungslage spiegeln die Realität nicht wider. Das ist schon seit Längerem so. Die Oracle-Aktien sind stark unterbewertet. Ihre Bewertung basiert, wie man so schön sagt, auf der Summe aller Ängste. Der Markt für KI-Infrastruktur ist stark, und die Nachfrage übersteigt weiterhin das Angebot.

Das ganze Getöse um die Schulden und die Herabstufung des Ratings ist nichts weiter als Getöse. Es ist schwer vorstellbar, dass Oracle seine Schulden nicht bedienen wird, solange die Kurse und die Nachfrage nach OCI steigen. Schämt euch, Ratingagenturen!

Sie denken wahrscheinlich an das Projekt Jupiter und die Ablehnung der Genehmigungen für eine Gaspipeline zur Versorgung von Gasturbinen. Oracle nutzt stattdessen Brennstoffzellen von Bloom Energy, die ohne Verbrennung arbeiten. Allerdings hat die Regulierungsbehörde von New Mexico Bloom die Genehmigung für die Gasversorgung verweigert. Das ist zwar ein Problem, aber wahrscheinlich keines, das existenzbedrohend ist. Vieles davon ist politisches Geplänkel. Ich gehe davon aus, dass eine Lösung gefunden wird oder der Fall schnell vor Gericht landet. Der Bau des Standorts Santa Ana schreitet voran. Die Inbetriebnahme wird sich voraussichtlich um einige Monate verzögern.

Oracle baut derzeit 64 Rechenzentren – Santa Ana ist zwar eines der größten, aber eben nur eines von 64. Ich würde meine Investitionsentscheidung nicht von dieser Kontroverse abhängig machen."