ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Oracle auf 'Overweight' - Ziel 200 Dollar
- JPMorgan bestätigt Oracle mit Kursziel 200 Dollar
- Dreistelliges IaaS-Wachstum stützt die Umsätze
- 26 Milliarden Dollar sichern den Auftragsbestand
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Ein prozentual dreistelliges Wachstum beim Cloud-Service-Modell Infrastructure-as-a-Service (IaaS) und weitere 26 Milliarden Dollar in den Auftragsbüchern sicherten die Umsatzentwicklung ab, schrieb Samik Chatterjee am Freitag nach dem Quartalsbericht. Die Ausgaben dominierten aber weiter die Debatte./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 01:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 01:47 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,31 % und einem Kurs von 138,5 auf Tradegate (11. September 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 247,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +34,56 %/+126,63 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 200 US-Dollar
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Community Beiträge zu Oracle - 871460 - US68389X1054
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Kommentar von Hochfeld vom 23.7.2026
Das ganze Getöse um die Schulden und die Herabstufung des Ratings ist nichts weiter als Getöse. Es ist schwer vorstellbar, dass Oracle seine Schulden nicht bedienen wird, solange die Kurse und die Nachfrage nach OCI steigen. Schämt euch, Ratingagenturen!
Sie denken wahrscheinlich an das Projekt Jupiter und die Ablehnung der Genehmigungen für eine Gaspipeline zur Versorgung von Gasturbinen. Oracle nutzt stattdessen Brennstoffzellen von Bloom Energy, die ohne Verbrennung arbeiten. Allerdings hat die Regulierungsbehörde von New Mexico Bloom die Genehmigung für die Gasversorgung verweigert. Das ist zwar ein Problem, aber wahrscheinlich keines, das existenzbedrohend ist. Vieles davon ist politisches Geplänkel. Ich gehe davon aus, dass eine Lösung gefunden wird oder der Fall schnell vor Gericht landet. Der Bau des Standorts Santa Ana schreitet voran. Die Inbetriebnahme wird sich voraussichtlich um einige Monate verzögern.
Oracle baut derzeit 64 Rechenzentren – Santa Ana ist zwar eines der größten, aber eben nur eines von 64. Ich würde meine Investitionsentscheidung nicht von dieser Kontroverse abhängig machen."
Oracle Aktie....WKN: 871460..... ISIN: US68389X1054
Oracle übertrifft die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal 2026, doch die Aktie fällt aufgrund eines Schuldenplans im Bereich KI.
Am besten ist Klarheit über das was du wirklich willst und Ziele genau abstecken und sich selbst treu bleiben.