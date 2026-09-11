MTU Aero Engines-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kursanstieg auf 380 Euro

Nachdem sich die Verfügbarkeit von Ersatzteilen zuletzt wieder verbessert hat und die Anzahl der wieder in Betrieb genommenen Airbus-Flugzeige wieder gestiegen sei, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem Kursziel von 460 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann sich die Aktie in naher Zukunft zumindest wieder auf 380 Euro steigern, dem Kursniveau von Mitte August, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) konnte sich nach ihrem spektakulären Kurseinbruch, der die Aktie von ihrem Hoch vom 18.2.26 bei 404,80 Euro bis Mitte Mai 2026 auf bis zu 273 Euro nach unten beförderte, wieder deutlich erholen. Nachdem die Aktie bis Mitte August sogar kurzfristig die Marke von 380 Euro überwinden konnte, notiert sie derzeit wieder wesentlich tiefer bei 340,20 Euro.

Call-Optionsschein mit Strike bei 350 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die MTU-Aktie mit Basispreis 350 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ10E83, wurde beim MTU-Aktienkurs von 340,20 Euro mit 2,19 – 2,21 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 380 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 4,16 Euro (+88 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 303,052 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 303,052 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FC9AB08, wurde beim MTU-Kurs von 340,20 Euro mit 3,96 – 3,99 Euro taxiert.

Wenn die MTU-Aktie in nächster Zeit auf 380 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 7,69 Euro (+93 Prozent) erhöhen – sofern die MTU-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 290,80 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 290,80 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR2JSY3, wurde beim MTU-Kurs von 340,20 Euro mit 5,13 – 5,14 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MTU-Aktie auf 380 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 8,92 Euro (+74 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU-Aktien oder von Hebelprodukten auf MTU-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.