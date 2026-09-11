Die Welt erlebt einen massiven Energie-Schock, aber die Wall Street ist fokussiert, ob die (Kern-)Inflation zum Vormonat um 0,2% oder doch um 0,3% gestiegen ist, weil das entscheide, ob die Fed die Zinsen nächste Woche anhebt oder nicht! Das ist faktisch absurd - es ist Haarspalterei statt den Ernst der Lage in Sachen Energie zu erkennen: die Huthis unter Führung des Iran kontrollieren nun den Eingang zum Roten Meer und haben die große Pipeline Saudi-Arabiens - mit der man die Straße von Hormus umgehen kann - attackiert und ausser Betrieb gesetzt. Gleichzeitig muss Katar als zweitgrößter Gas-Produzent der Welt in den USA Gas kaufen, um seine Lieferversprechungen überhaupt noch erfüllen zu können. Daher ist es eigentlich komplett irrelevant, ob die Inflation in den USA um 0,2% oder doch um 0,3% gestiegen ist und ob die Fed die Zinsen im September anhebt oder nicht..

Das Video "Energie-Schock - aber Wall Street diskutiert über Nachkommastelle bei Inflation!" sehen Sie hier..