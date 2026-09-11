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    Energie-Schock - aber Wall Street diskutiert über Nachkommastelle bei Inflation!

    Das ist faktisch absurd - es ist Haarspalterei statt den Ernst der Lage in Sachen Energie zu erkennen: die Huthis unter Führung des Iran kontrollieren nun den Eingang zum Roten Meer und haben die große Pipeline Saudi-Ara

    Die Welt erlebt einen massiven Energie-Schock, aber die Wall Street ist fokussiert, ob die (Kern-)Inflation zum Vormonat um 0,2% oder doch um 0,3% gestiegen ist, weil das entscheide, ob die Fed die Zinsen nächste Woche anhebt oder nicht! Das ist faktisch absurd - es ist Haarspalterei statt den Ernst der Lage in Sachen Energie zu erkennen: die Huthis unter Führung des Iran kontrollieren nun den Eingang zum Roten Meer und haben die große Pipeline Saudi-Arabiens - mit der man die Straße von Hormus umgehen kann - attackiert und ausser Betrieb gesetzt. Gleichzeitig muss Katar als zweitgrößter Gas-Produzent der Welt in den USA Gas kaufen, um seine Lieferversprechungen überhaupt noch erfüllen zu können. Daher ist es eigentlich komplett irrelevant, ob die Inflation in den USA um 0,2% oder doch um 0,3% gestiegen ist und ob die Fed die Zinsen im September anhebt oder nicht..

     

    Das Video "Energie-Schock - aber Wall Street diskutiert über Nachkommastelle bei Inflation!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick Energie-Schock - aber Wall Street diskutiert über Nachkommastelle bei Inflation! Die Welt erlebt einen massiven Energie-Schock, aber die Wall Street ist fokussiert, ob die (Kern-)Inflation zum Vormonat um 0,2% oder doch um 0,3% gestiegen ist, weil das entscheide, ob die Fed die Zinsen nächste Woche anhebt oder nicht!

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