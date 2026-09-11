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    Besonders beachtet!

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    1&1 Aktie steigt - 11.09.2026

    Am 11.09.2026 ist die 1&1 Aktie, bisher, um +2,57 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der 1&1 Aktie.

    Besonders beachtet! - 1&1 Aktie steigt - 11.09.2026
    Foto: 1&1 AG

    1&1 ist ein deutscher Telekommunikationsanbieter mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband-Internet und Hosting/Cloud-Services. Kernprodukte sind Mobilfunkverträge, DSL/Glasfaser-Anschlüsse und Webhosting. Marktstellung: wichtiger, aber kleinerer Player hinter Telekom, Vodafone und o2/Telefónica. Konkurrenz: Telekom, Vodafone, o2, Freenet. USP-Potenzial: eigenes 5G-Netz, günstige Kombitarife, starke Online-Vertriebsmarke.

    Aktueller Stand der 1&1 Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 11.09.2026

    Die 1&1 Aktie notiert aktuell bei 23,950 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,57 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,600  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die 1&1 Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,40 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,950, mit einem Plus von +2,57 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Der Kurs der 1&1 Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -1,95 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die 1&1 Aktie damit um +1,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,33 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei 1&1 auf -3,63 %.

    Während 1&1 heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,05 %.

    1&1 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,70 %
    1 Monat +19,33 %
    3 Monate -1,95 %
    1 Jahr +19,51 %
    Stand: 11.09.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur 1&1 Aktie

    Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,22 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,68 %. United Internet notiert im Minus, mit -2,38 %. freenet notiert im Plus, mit +1,69 %. Telefonica Deutschland legt um +0,13 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,71 %.

    Lohnt sich ein Investment in die 1&1 Aktie?


    Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    1&1

    +2,14 %
    +0,64 %
    +16,58 %
    -3,29 %
    +17,87 %
    +65,61 %
    -11,73 %
    -42,40 %
    +34,25 %
    ISIN:DE0005545503WKN:554550
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