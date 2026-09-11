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    Chartanalyse

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    Nike-(B)-Aktie: Vom Höhenflug in den tiefen, zähen Bärenmarkt

    Die Nike-(B)-Aktie ist in einen tiefen Bärenmarkt gerutscht: Vom Hoch Ende 2023 hat sich der Kurs mehr als halbiert, der Titel notiert aktuell auf Dreijahrestief. Technische Indikatoren signalisieren anhaltenden Druck – ein belastbarer Boden ist nicht in Sicht.

    Chartanalyse - Nike-(B)-Aktie: Vom Höhenflug in den tiefen, zähen Bärenmarkt
    Foto: 684401183 - adobe.com

    Übergeordnete Entwicklung der Nike-(B)-Aktie

    Über die letzten drei Jahre zeigt die Nike-(B)-Aktie einen klaren Wandel vom Aufwärtstrend zur anhaltenden Abwärtsphase. Nach einem markanten Hoch bei 111,64 US-Dollar im Dezember 2023 drehte der Kurs schrittweise nach unten. Zunächst bewegte sich die Aktie 2024 noch in einer breiten Seitwärts- bis Abwärtsspanne zwischen etwa 70 und 100 US-Dollar, bevor 2025 eine deutliche Beschleunigung des Abwärtstrends einsetzte. Spätestens mit dem Rutsch unter die Zone um 60 US-Dollar wurde der langfristige Aufwärtstrend verlassen. In der Folge markierte der Wert im Verlauf von 2026 immer neue Tiefs und fiel bis auf 31,54 US-Dollar zurück – das aktuelle 3-Jahres- und zugleich Verlaufstief. Damit hat sich der Kurs gegenüber dem Hoch von Ende 2023 mehr als halbiert und befindet sich charttechnisch in einem klaren Bärenmarkt.

    Aktuelle Lage im 3-Jahres-Kontext

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 31,54 US-Dollar (10.09.2026) und damit exakt am 3-Jahrestief. Vom Höchststand bei 111,64 US-Dollar trennt die Aktie ein Rückgang von rund 72 Prozent. Aus mittelfristiger Perspektive ist der Titel damit am unteren Rand der dreijährigen Handelsspanne angekommen. Zwischenzeitliche Erholungsphasen – etwa die Bewegungen in den Bereichen 60 bis 70 US-Dollar Mitte 2025 oder 40 bis 50 US-Dollar im Frühjahr 2026 – wurden immer wieder abverkauft. Die aktuelle Notierung am Tief zeigt, dass sich bislang noch keine tragfähige Bodenformation etabliert hat. Solange der Kurs nicht deutlich über die zuletzt gerissenen Abwärtsschwellen zurückkehrt, dominiert das Risiko weiterer Tiefststände.

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    Abstand zur 200-Tage-Linie und Trendbild

    Die 200-Tage-Linie verläuft nach der scharfen Korrektur seit 2025 abwärts und dürfte aktuell im Bereich um etwa 50 US-Dollar liegen. Damit notiert der aktuelle Kurs rund 35 bis 40 Prozent unter diesem langfristigen Durchschnitt. Ein derart großer Abstand signalisiert einen klaren, intakten Abwärtstrend und eine deutlich überverkaufte Situation auf langfristiger Sicht. In der Vergangenheit prallte die Aktie mehrfach an der Zone um die 200-Tage-Linie nach unten ab, was ihre Rolle als dynamischer Widerstand unterstreicht. Erst ein nachhaltiger Anstieg zurück über diese Marke würde das übergeordnete Trendbild aufhellen und den Übergang von einer Bärenmarkt- in eine Erholungsphase signalisieren.

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    Zentrale Unterstützungen und Widerstände

    Kurzfristig liegt die wichtigste Unterstützung direkt am aktuellen Niveau um 31,50 bis 32,00 US-Dollar. Darüber lässt sich im Bereich 33,00 bis 35,00 US-Dollar eine erste Widerstandszone ausmachen, in der der Kurs zuletzt mehrfach nach unten drehte. Gelingt hier ein Ausbruch nach oben, rücken die nächsten Hürden um 38,00 bis 40,00 US-Dollar in den Fokus, wo im Frühjahr 2026 markante Zwischenhochs lagen. Darüber warten weitere Widerstände im Bereich 45,00 bis 47,00 US-Dollar sowie an der Zone um 50,00 bis 52,00 US-Dollar, in deren Nähe auch die 200-Tage-Linie verläuft. Solange diese Barrieren intakt bleiben und das Tief bei 31,54 US-Dollar nicht klar verteidigt wird, bleibt die Nike-(B)-Aktie aus charttechnischer Sicht in einer fragilen Bärenmarktkonstellation gefangen.

    Nike (B)

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,21$, was einem Rückgang von -9,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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